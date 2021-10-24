"En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness'e giren kedi toplam kaç kedi doğurmuştur?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 24 Ekim akşamına kedi hakkında sorulan soru damga vurdu. Peki 1935'te doğan ve "En Doğurgan Kedi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren Dusty adlı kedi, 1952'ye kadar toplam kaç kedi doğurmuştur? İşte yarışmada sorulan ve gündem olan sorunun yanıtı...
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