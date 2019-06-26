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En enteresan gezgin! Tüm dünya onu konuşuyor şimdiden fenomen oldu

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 26.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Sosyal medyada dünyayı gezen, yaşamlarıyla kendilerine hayran bırakan fenomen kişileri ya da çiftleri hepimiz biliyoruz. Peki ya plaj plaj dolaşan 'Ölüm Meleği Azrail'i duydunuz mu? İşte en sıra dışı fenomen...

Hepimiz Instagram'da bütün hayatını plajlarda geçiren ya da geçiriyormuş gibi görünen en az bir kişiyi takip ediyoruz. Hepsi de lüks ve mükemmel hayatları ile resmen çoğu kişinin hayallerini süslüyor. Ancak eminiz ki 'Ölüm Meleği Azrail'i henüz görmediniz. Plaj plaj dolaşan ölüm meleği Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor. Şimdiden fenomen olmayı başaran bu hesabın arkasında ise oldukça önemli bir mesaj var.

En ilginç gezgin!

Yeni Zelanda hükümeti, ülkede her yıl 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği boğulmalara dikkat çekmek amacıyla ilginç bir kamu projesine imza attı. Instagram'da "The Swim Reaper" ismiyle "Ölüm" adına hesap açıldı.
Dikkatsiz yüzme, sarhoş halde denize girme ve benzeri bilinçsiz davranışların boğulmalara sebep olduğunu mizah diliyle anlatan ölüm meleği; siyah kıyafeti ve orağıyla korkuturken eğlenceli pozlarıyla büyük beğeni alıyor.
Kimi zaman voleybol oynarken, güneşlenirken, kitap okurken, kimi zaman da dondurmasını yerken görülen "Ölüm Meleği"nin Insagram'da şimdiden 400 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Eğlenceli kamu spotuyla özellikle genç kesime ulaşmayı hedefleyen Yeni Zelanda hükümeti yetkilileri, aldıkları geri bildirimlerden memnun olduklarını dile getiriyor.
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