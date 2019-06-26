En enteresan gezgin! Tüm dünya onu konuşuyor şimdiden fenomen oldu

Hepimiz Instagram'da bütün hayatını plajlarda geçiren ya da geçiriyormuş gibi görünen en az bir kişiyi takip ediyoruz. Hepsi de lüks ve mükemmel hayatları ile resmen çoğu kişinin hayallerini süslüyor. Ancak eminiz ki 'Ölüm Meleği Azrail'i henüz görmediniz. Plaj plaj dolaşan ölüm meleği Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topluyor. Şimdiden fenomen olmayı başaran bu hesabın arkasında ise oldukça önemli bir mesaj var.