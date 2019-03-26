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En fazla mobil veri harcayan uygulama YouTube oldu

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TEKNOLOJİ  | 26.03.2019 08:36 | Son Güncelleme

Dünyanın en fazla mobil veri harcayan uygulamaları, yüzdelik oranlarına kadar açıklandı. Yapılan analizlerde YouTube, en fazla mobil veri harcayan uygulama olarak liderliğini ilan etti.

En fazla mobil veri harcayan uygulama YouTube oldu

Birçok mobil internet kullanıcısı, genellikle Instagram uygulamasının çok ciddi mobil veri harcadığını iddia ediyordu. Ancak son analizlere bakıldığında, Instagram son derece masum görünüyor.

İçerisinde rengarenk bir Dünya barındıran YouTube, %37 kullanım ile Snapchat gibi platformları da geride bıraktı. Mobil veri kullanım oranları ise şu şekilde listelendi:

YouTube %37

Facebook %8.4

Snapchat %8.3

Netflix %2.4

Mobil kullanım açısından şaşırtan bir diğer platform da Netflix oldu. Film ve dizi izlemenin büyük bir mobil veri kaybına neden olduğu düşünülse de, aslında durum pek sanıldığı gibi değil. Netflix gibi dizi ve film yayıncılığı yapan şirketler, mobil kullanım için genellikle düşük kalite kullanıyor.

Mobil verinizin çok hızlı bir şekilde tükendiğini hissediyorsanız bu araştırma, sorunu tespit etmenizi sağlayabilir. YouTube kanallarını daha düşük kalitede izlemek, sizin için mobil veri tasarrufu sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya uygulama mobil veri

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