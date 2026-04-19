En güzel gününü kabusa çevirdi! Gelinin başından aşağı döktü

İngiltere’de bir gelin, hayatının en özel gününde büyük bir şok yaşadı. 35 yaşındaki Gemma Monk, nikah öncesi hazırlık yaptığı sırada görümcesinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre görümce Antonia Eastwood, gelinin beyaz gelinliğinin üzerine siyah boya dökerek düğünü sabote etmeye çalıştı. O anlarda neye uğradığını şaşıran gelin gözyaşlarına boğuldu.

SALDIRIP KAÇTI

Boya saldırısının ardından panik yaşanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Yaşanan arbede sırasında gelinin babasının aracının da kontrolden çıkarak duvara çarptığı öğrenildi.

Tüm yaşananlara rağmen pes etmeyen gelin, temizlenip başka bir gelinlik bularak iki saat gecikmeli de olsa nikah masasına oturdu ve “Evet” dedi.

“İNTİKAM ALDIĞINI SÖYLEDİ”

Olayın arkasında aile içi bir kavga olduğu ortaya çıktı. Görümcenin, kendi düğününde yaşanan aksaklıklar nedeniyle gelini suçladığı ve intikam almak istediği iddia edildi.

Mahkeme, saldırıyı gerçekleştiren kadına ertelenmiş hapis cezası ve kamu hizmeti cezası verdi. Ayrıca mağdura tazminat ödemesine hükmedildi.