En Hamarat Benim BİRİNCİSİ kim? En Hamarat Benim 6 Ocak 2023 haftanın kazananı kim oldu?

En Hamarat Benim birincisi merak ediliyor. Fenomen yarışma programında bugün final heyecanı yaşanıyor. Kadir Ezildi'nin sunumu ile hafta içi her gün izleyecisinin karşısına çıkan programda bugün bir kişiye 20 bin TL'lik büyük ödül verilecek.

EN HAMARAT BENİM BİRİNCİSİ KİM?

En Hamarat Benim 6 Ocak 2023 haftanın kazananı henüz belli olmadı. En Hamarat Benim birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

EN HAMARAT BENİM FORMATI NEDİR?

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.

Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.



