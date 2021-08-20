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En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sibel Kanbur’un Instagram hesabı

20.08.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’de yayınlanan En Hamarat Benim’de yarışan Sibel Kanbur, kendisine verilen zamanda temizliği ve yemekleri ile rakiplerini geçmek için yarıştı. 7 bin TL’lik bir evde kirada oturduğunu söyleyen En Hamarat Benim yarışmacısı Sibel Kanbur, açıklamalarıyla yarışmaya damga vurdu.

En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sibel Kanbur’un Instagram hesabı

Türkiye’nin yeni yarışma programı En Hamarat Benim’in ilk haftası tamamlandı. Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim’de yarışan Sibel Kanbur, 15 bin TL’yi kazanmak için hünerlerini sergiledi. Bu hafta Canan hanımın birinci olduğu yarışmaya Sibel Kanbur damga vurdu.

EN HAMARAT BENİM SİBEL KANBUR KİMDİR?

Yarışmanın 5. bölümünde yemek, temizlik ve sunum konusunda büyük bir mücadele ortaya koyan Sibel Kanbur, direksiyon hocalığı yapıyor. 3 çocuğu olan 41 yaşındaki Sibel Kanbur, yemekte elinin hamaratlığına güvendiğini ve temizlik yapmak için dünyaya geldiğini anlattı.

Ayrıca arkadaşlarının sadece sofra sunumunu görebilmek için evine geldiklerini anlatan Sibel Kanbur’un, 7 bin TL’lik evde kirada oturduğunu söylemesi, yarışmaya damga vurdu.

SİBEL KANBUR’UN INSTAGRAM HESABI

4 binden fazla takipçisi bulunan Sibel Kanbur, Instagram’da sibelerat kullanıcı ismini kullanıyor.

En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sibel Kanbur’un Instagram hesabı

En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sibel Kanbur’un Instagram hesabı

En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sibel Kanbur’un Instagram hesabı

En Hamarat Benim Sibel Kanbur kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sibel Kanbur’un Instagram hesabı

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