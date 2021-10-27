En Hamarat Benim yarışmasının dış sesi bakın kimmiş! Duyunca çok şaşıracaksınız

Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu üstlendiği En Hamarat Benim programının dış sesinin, seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel olduğu ortaya çıktı.

Zuhal Topal'la ve Temizlik Benim İşim yarışmalarında da dış ses olan Aydoğan Temel, geçmişte Pazar Keyfi ve Uçankuş gibi magazin programlarında da seslendirme yapmıştı.

1966 yılında Bandırma'da doğan sanatçı, Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi aldı.

1983 yılından beri dizi, film ve yarışmalarda defalarca seslendirme yapan Temel, reklam filmlerinde yönetmenlik de yapmaktadır.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Aydoğan Temel, 2010 yılında Yalancısın Sen dizisinde yer aldı. Ayrıca, 2011 yapımı Komik Bir Aşk Hikayesi filminin senaryosunu hem yazıp hem de oynadı.



