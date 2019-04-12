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En hızlı büyüyen YouTube pazarı hangisi

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TEKNOLOJİ  | 12.04.2019 09:43 | Son Güncelleme

Eğlence amaçlı içeriklerden bilgi amaçlı belgesellere kadar hemen hemen tüm videoları bulabildiğiniz YouTube platformu, en çok hangi ülkede büyüdüğünü raporlarla birlikte açıkladı.

En hızlı büyüyen YouTube pazarı hangisi

YouTube, yıllık YouTube Brandcast etkinliğinde Comscore verilerine göre; Dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi olan Hindistan’da en hızlı büyümeyi yakaladı. Geçen yıla göre yaklaşık olarak %18 gibi büyük bir büyüme oranı yakalayan şirket, Google’ın en gözde platformlarından bir tanesi oldu.

Geçen yıl Hindistan’da aktif YouTube kullanıcısı, 225 milyon civarındayken bu yıl, yaklaşık olarak 265 milyon kullanıcı YouTube platformunda yer aldı. Normal şartlarda da, Samsung gibi akıllı telefon devleri bile, Hindistan piyasasına adeta çıkarma yapmıştı. Şu an için Dünya üzerindeki en hızlı büyüyen ekonomik pazarın Hindistan olduğu düşünülürse, YouTube tarafından açıklanan bu verilerin pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

Mobil YouTube kullanan Hintli kişi sayısı ise, geçen yıla göre %85 oranında arttı. Ayrıca en az bir milyon takipçiye sahip 1200 içerik üreticisi de, YouTube içerisinde yer alıyor. Platformun bu kadar büyük bir başarı elde etmesindeki en önemli etken ise, Hindistan’daki boş zaman değerlendirmesinin teknoloji ile giderilmek istenmesi.

Son olarak YouTube içerisinde aktif olan günlük kullanıcı sayısı, geçen yıla göre %100 oranında artış gösterdi. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde YouTube, Hindistan için daha farklı projeler üretecek.

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youtube Comscore

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