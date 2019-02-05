Youtube mp3 dönüştürücü: En iyi, en kolay, en hızlı ve ücretsiz Youtube dönüştürücü online programlar

Youtube, video sitelerinde açık farkla ilk sırada yer alması nedeniyle birçok en popüler müzik videolarını barındırıyor. Günün her saatinde, çalışırken, yoldayken bolca vakit geçirilen Youtube’da çok beğeneceğimiz bir video kaydına denk gelmemiz sonrasında Youtube mp3 dönüştürücü ve Youtube dönüştürücü araçlarını aramaya başlamamız kaçınılmaz oluyor. İşte bu durumlar için kullanabileceğiniz hızlı, kolay, ücretsiz online Youtube mp3 dönüştürücü programları ve siteleri sayfamızda sizler için hazırladık. YOUTUBE MP3 DÖNÜŞTÜRÜCÜ ONLİNE PROGRAMLAR 1. Listenvid.com Youtube mp3 dönüştürücü olarak listenvid.com çok hızlı bir şekilde çevirim sağlıyor. Otuz saniyeden kısa bir sürede fotoğrafta görüldüğü gibi Youtube linkini yerleştirdikten sonra dönüşüm yapan site, seçenek olarak farklı video ve müzik formatlarını sunuyor. Mp3 formatlarını 320 kbps, 256 kbps ve 128 kbps olarak çevirebiliyorsunuz. İsterseniz şarkıya yeni isim, şarkıcı isim gibi özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda istediğiniz yerden kesebiliyorsunuz. Site sadece Youtube dönüştürücü olarak değil Dailymotion, Vimeo, Facebook, Metacafe, VK, SoundCloud, and Instagram videolarını; webm, mp4, mp3, aac, m4a or 3gp formatlarına çevirebiliyor.

2. Break.tv Break.tv, Youtube MP3 dönüştürücü olarak çok hızlı bir şekilde size çözüm sunabiliyor. Fotoğrafta gösterilen yere Youtube linkini yerleştirdikten sonra “Search Video” tuşuna tıklıyorsunuz. Birkaç saniye içinde video ile birlikte çevirmek istediğini formatı soran kısım ekrana geliyor. Burada mp3 formatlarını; 256, 192, 128, 96 ve 64 kbps kalitesinde çevirebiliyorsunuz. Video kısmında ise seçenekler; 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p ve144p. Fakat sadece mp3 ve mp4 formatlarında dönüşüm sağlıyor. 3. 2conv.com YouTube mp3 dönüştürme programı sayesinde hızlı bir şekilde çeviren site, format kalitesi konusunda seçenek sunmuyor. Yapmanız gereken ise her zamanki gibi linki yapıştırdıktan sonra dönüştürmek istediğiniz formatı seçip dönüştür tuşuna basmanız. Aynı zamanda sitenin masaüstü uygulaması da mevcut. 4. FLVto.biz YouTube dönüştürücü olarak çok kullanılan bir site olan flvto.biz, videoları mp3, mp4 ve avi formatlarına kısa bir sürede çevirebiliyor. Sınırsız bir şekilde kayıt olmadan YouTube dönüştürücü olarak çalışan site, formatların kalitesini ayarlama izni vermiyor ve standart yüksek kalite indirebiliyorsunuz. Masaüstü uygulaması da mevcut olan site aynı zamanda Dailymotion, Vimeo, Facebook ve birçok siteden dönüştürme işlemi sağlıyor. Yapmanız gereken linki yapıştırıp dönüştürmesini beklemek ve sonra bilgisayarınıza indirmek.

5. H2Converter Sık kullanılan Youtube MP3 araçları arasında yer alan h2Converter sitesi, videolarınızı mp3 formatına kısa bir sürede çevirebiliyor. Bunun için aşağıdaki kısma YouTube linkini yapıştırdıktan sonra istediğiniz formatı seçmek. More settings kısmından ise kalite seçimi (320, 256, 192, 128, 96 ve 64 kbps) yapabiliyorsunuz. Dönüşüm yapmak için farklı bir yol ise video izlerken URL’de yer alan www ve youtube yazısı arasına h2 ekleyerek enter’a basmak. 6. mp3.support Bu servis ile YouTube mp3 dönüştürücü olarak size videolarınızı müzik ve video formatına çevirmenizi ve bilgisayarınıza indirmenizi sağlıyor. Youtube dışında Facebook, Vimeo, Instagram, DailyMotion gibi birçok siteden dönüşüm sağlayan sitede linki yapıştırdıktan sonra seçiminizi yapıp indir tuşuna basmanız yeterli. 256 ve 128 kpbs kalitesinde mp3 ve aac ile m4a gibi müzik formatlarına dönüşüm sağlıyor. Daha fazla seçenek kısmı ile indireceğiniz videonun ses düzeyini ayarlayabiliyorsunuz. 7. MP3fiber.com YouTube ile birlikte birçok siteden mp3 dönüştürücü olarak kullanılabilen site, şu sıralar servis dışı gözüküyor. 128, 256 ve 320 kpbs kalitesinde mp3 formatında dönüşüm sağlayan servis, video tarafında mp4, webm, 3gp formatları seçeneği bulunuyordu.

8. Onlinevideoconverter.com YouTube mp3 dönüştürücü araçlar arasında kullanıcısına en çok seçenek sunan sitelerden olan onlinevideoconverter.com’un açılış sayfası aşağıdaki gibidir. Baştaki “convert a video link” kısmına tıkladıktan sonra YouTube linkini yapıştırıyoruz. Devamında ise format seçimi “more settings” kısmında kalite seçimi ile videonun hangi zaman aralığında dönüşümü yapılacak belirleyip start kısmına basıyoruz ve arkamıza yaslanıyoruz. Video kesilmesi gerekmiyorsa zaman ayarlaması yapmaya gerek yok. 9. Savetomp3.com Bir YouTube mp3 dönüştürücü servisi olan savetopm3.com, size müziklerinizi 320 kpbs kalitesinde indirme olanağı sunuyor. Bunun için fotoğrafta görüldüğü gibi linki yapıştırıp arama yapmanız. Sonrasında size arama sonuçlarını gösterecek ki siz sonuçlar arasında istediğiniz videoyu bulup mp3’e çevireceksiniz. Fakat sonuçlar arasında sizin dönüştürmek istediğiniz video çıkmayabiliyor. 10. Telecharger Youtube YouTube mp3 dönüştürücü olarak telecharger-youtube-mp3.com sitesi size hızlı bir şekilde cevap veriyor. Sitenin açılış sayfasında video linkini yapıştırdıktan sonra arama yapmanız yeterli oluyor. Bir sonraki açılan sayfada site videonuzu bulacaktır. Köşedeki indirme tuşuna basarak videonuzu mp3’e dönüştürebilirsiniz. Tabii burada dikkat etmeniz gereken şu; eğer reklam önleyici (add blocker) kullanıyorsanız siteye izin vermeniz gerekiyor.

11. TheYouMP3 YouTube videolarınızı 3 adımda mp3’e dönüştürebilirsiniz bu sitede. İlk olarak linki yapıştırmak, format seçimi yaptıktan sonra (müzik için mp3, video için mp4) dönüştürmek tuşuna basmak. Sonra açılan sayfada video görülecek ve dönüşüm sağlandıktan sonra bilgisayarınıza indirebileceksiniz. Site, YouTube ile birlikte Facebook, DailyMotion, Instagram, Vimeo gibi birçok kaynaktan dönüşüm yapabiliyor. 12. Tubidycep Kolay bir arayüzü olan sitede, arama kısmına video linkini yapıştırabilir veya sanatçı ya da şarkı ismi ile arama yapabilirsiniz. Arama sonuçlarında istediğiniz videoyu seçip mp3 ya da mp4 formatına çevirebiliyorsunuz. 13. Video2MP3 Youtube mp3 dönüştürücü convert2mp3.net sitesi üç basit adımda size hizmet sunuyor. Klasik olarak ilk başta linki yapıştırıyorsunuz. Çevirmek istediğiniz formatı seçtikten sonra “convert” tuşuna basıyorsunuz. Sonraki adımda isterseniz sanatçı adı ve şarkı ismini değiştirebiliyorsunuz. Ve devamında sadece bilgisayarınıza indirmek kaldı. İşte bu kadar. Site birçok video sitesini destekliyor.

14. Y2mate Çok hızlı bir şekilde çalışan y2mate.com sitesinde linki yapıştırmanız ile birlikte aşağıdaki şekilde bir ekran beliriyor. YouTube video görüntüsü yanında çevirmek istediğiniz video ve mp3 formatları yer alıyor. İndir tuşuna basılmasında kısa bir süre sonra beliren ekranda yine indir diyorsunuz ve videonuz mp3 formatına dönüştürülmüş oluyor. Aynı zamanda siteden direk şarkıcı veya şarkı ismi ile arama yapıp çıkan sonuçlara göre de seçim yapabiliyorsunuz. 15. Tubazy Aynı Tubidycep’e benzer bir arayüz ile gelen sitede üst kısımda şarkıcı, şarkı ismi ya da YouTube linki kopyala-yapıştır şeklinde arama yaparak mp3 dönüştürme yapabilirsiniz. 16. Youtube3MP3 Gayet kolay ve kullanışlı bir site olan youtube3mp3.com, hızlı bir şekilde Youtube mp3 dönüştürücü işlemi yapmaktadır. Sitenin açılış sayfasında aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü şekilde isme göre arama yapılabildiği gibi linki yapıştırmanız halinde de videonuza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki adımda indirme butonu belirecektir.