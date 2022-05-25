En hızlı hazırlanan tatlı! Kolay tiramisu tarifi

Akşama misafirlerinizin geleceğini öğrendiniz ve evde tatlınız yok mu? Bu tatlıyı yaparak hem kendinizi hem de misafirlerinizi mutlu edebilirsiniz. Tiramusu herkesin sevdiği tatlılar arasında yer alıyor. Tiramisuyu en kolay şekilde yapacağınız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Lezzetine bayılacaksınız.

KOLAY TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

1 paket hazır kek (iki katlı pasta tabanı)

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı granül kahve

1 tatlı kaşığı toz şeker

Kreması için

200 gram labne peyniri

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

Üzeri için

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı

Tiramisunun kremasını hazırlamak için; 2 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta sarısını tencereye alın.

Sürekli karıştırarak orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Piştikten sonra kremayı soğumaya bırakın.

Kek tabanını ıslatmak için; bir kasede 1 su bardağı sıcak suya, 1 yemek kaşığı granül kahve ve 1 tatlı kaşığı toz şekerini eriyene kadar karıştırın.

Pişirip soğumaya bıraktığınız kremaya 200 gram labne peynirini ekleyin ve bir mikser yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Servis tabağına ya da bir borcama pasta tabanının bir katını yerleştirin.

Kahveli karışımın yarısıyla keki ıslatın.

Üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın.

Pastanın diğer katını da üzerine koyun ve kahveli karışımla ıslatın. Kalan krema ile pastanın üzerini tamamen kaplayın.

Son olarak üzerine kakao serpiştirin.

Çilek dilimleriyle süsleyip buzdolabında 1- 2 saat beklettikten sonra dilimleyerek servis edin.

AFİYET OLSUN!



