En ilginç hizmet: Anne kiralama servisi!

İş yerinizde geçirdiğiniz zor anlarınızda yanınızda olmayı vaat eden bir şirkette çalışmak istemez miydiniz? Post-modern çağın olmazsa olmazı internet. Her gün hatta her saat internetteyiz ve belki de hem sosyalleşmemizi hem de asosyalleşmemizi ona borçluyuz. Hayatı kolaylaştırdığı kadar da zorlaştırabilen internetin öyle nimetleri var ki yok artık dedirtiyor. Ne kadar kullanmak istersiniz bilinmez ama bu acayip hizmetler günümüzde halen aktif. 1. İşteyken göz yaşlarınıza sahip çıkacak dev hizmet. Ike-meso Danshi adındaki Japon hizmeti iş yerinizde geçirdiğiniz zor anlarınızda yanınızda olmayı vaat ediyor. Göz yaşlarınızı silen, ağlamakta güçlük çekiyorsanız da ağlamanıza yardım ettiren firma, terapi tadında ağlama seansları düzenliyor. Dilerseniz yanınıza gelecek abimizin ya da ablamızın tiplemesini de seçebiliyorsunuz. Dişçi mi olsun, kötü çocuk mu olsun, maço mu olsun, seçenek bol! 2. Seksi Mandarin dil kursu. Yeni bir dil öğrenmenin tek yolu kurslar değil tabii ki. Gerçek manken kiralayıp dil dersleri alabileceğiniz bir hizmet de mevcut. Dünyada öğrenmesi en zor diller arasında bulunan Mandarin’i bir de böyle deneyin. Bu eşsiz dil okulunun kurucusu Kaoru Kikuchi, zaten korkutucu olan bir dili daha da korkutucu sınavlar, sınıflar ve hocalarla öğrenmenin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyor. Hazırladığı seksi videolar ve teknikler ile akılda daha kalıcı çalışmalar yaptığına inanıyor.

3. Ayrılık dükkanı. Sevgilinizden ayrılmak istiyorsunuz ama buna gücünüz yok mu? Bırakın halledelim. Breakup Shop adındaki hizmet dilerseniz SMS, dilerseniz mektup dilerseniz de telefonla arama hizmeti sunuyor. Yaklaşık 1 dakika süren telefon görüşmesi kısa ama etkili olarak nitelendiriliyor. Sizin adresiniz ve varsa yeni iletişim bilgileriniz hiçbir zaman paylaşılmıyor. 4. Anne kiralama servisi. Saatliği 30 ila 40 dolar arasında değişen yeni annenizi almaz mıydınız? Gelip kıyafetlerinizi toplasın, yıkasın, yırtığınızı söküğünüzü diksin sonra da bir güzel yemek yapsın, dolabı da doldursun. Yani bu aslında bildiğin hizmetçilik servisi olmuş ama kurucusu Nina Keneally, 30 yıllık annelik tecrübesinden para kazanabileceğini düşünmüş. Dilerseniz saatliği 20 dolardan anne mesajlaşmaları da ayarlayabiliyorsunuz. Tüm bunların yanında kiralık anneniz bulunması zor tamirci, hukuk danışma vs. Gibi diğer hizmetleri de sizin ayağınıza getiriyor. 5. Parti hizmeti Montreal’de yaşayanlara müjde. Bekarlığa veda partileri için hizmet veren bu firma bayağı bir profesyonel gözüküyor. 500 dolardan başlayan fiyatlara çılgın partiler, bir otobüs dolusu içki ve kadın/erkek, yarı çıplak karting hatta öncesi ya da sonrasında detox terapisi de dahil. En unutulmaz partiyi yaşayacağınızın garantisini veren bu hizmet denemeye değer gibi duruyor.

6. “Rentachook” tavuk kiralama servisi. Avusturalya’lı girişmcilere para ya fazla gelmiş ya da gerçekten sıcaktan bunalmışlar. Evde hayvan beslemenin en kolay yollarını öğreten ve dünyanın en değerli tavuklarından ISA Brown türünü kiralayan firma, hayvancılık tecrübesinin yanında evcil hayvan yetiştirmeyi de vaat ediyor. En az 6 haftalığına kiralanabilen tavukları sahiplenip sahiplenmeyeceğinize de siz karar veriyorsunuz. Ha bu arada, tavukların inanılmaz sağlıklı ve müthiş yumurtlama yeteneğine sahip olduğunu da ekleyelim. 7. Görünmeyen kız/erkek arkadaş. Dışarıya çıktığınızda üzerinizde her zaman sosyal bir baskı mı hissediyorsunuz? Sizi beğenen olmayacak, beğenirse de ilk buluşmadan sonra ekecekler endişesine artık son. Invisible Girlfriend adındaki site sizin için isteğinize ve tercihlerinize göre bir tane görünmeyen, sanal bir sevgili oluşturuyor. Bu sevgili arada size caps bile atabiliyor. Rahat rahat yazışabileceğiniz, kaynaşabileceğiniz hepsinin yanında etliye sütlüye de karışmayacağınız adeta dev bir hizmet. Dilerseniz çalışan olarak da başvurabilir, sevgili arayanların derdine derman da olabilirsiniz.