En İyi Arkadaşım'ın Alara'sı güzelliğiyle nefes kesti! Görenler gözlerini alamadı

En İyi Arkadaşım, bir çok ünlü oyuncuyu bir araya getirmişti. Fantastik komedi türündeki dizideki oyuncuların şimdi neler yaptığı sıklıkla merak ediliyor. Merak edilen oyuncuların başında gelen Alara Ertürk'ün şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor. Genç oyuncuyu görenler güzelliğine hayran kalıyor.

Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin çocuk oyuncularından Alara Ertürk şu sıralar 28 yaşında.

Ertürk, değişimiyle büyük beğeni topluyor. Genç isim şu sıralar Youtube kanalında seyahat videoları paylaşıyor.

Artık ekranlardan uzak bir yaşam süren Alara Ertürk, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri.

BEĞENİ VE YORUM YAĞIYOR

Değişimiyle gündem olan Alara Ertürk'ün paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Birçok kullanıcı genç isim için, "Bu ne güzellik", "Gözlerinin maşallahı var", "Ne kadar güzelleşmişsin" gibi yorumlarda bulundular. İşte Alara Ertürk'ün son hali:





