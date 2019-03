En İyi Korku Oyunları Listesi

2018 yılı, “God of War” “Red Dead Redemption” gibi muhteşem oyunları kütüphaneye eklerken “Fallout 76” ile de ne yazık ki büyük bir çoğunluk için hayal kırıklığı yarattı. Korku türünü seven oyuncular geçtiğimiz yıl çok fazla alternatif bulamasa da çıkan oyunların kalitesi, çeşitsizlik sorununu görmezden gelmelerini sağladı. Yeni yıl ise korku türüne, oyuncuları tatmin eden ağır toplarla başlangıç yaptı. Bizde sizin için gerek geçen yılın yani 2018'in korku oyunları gerekse de 2019'unen yeni korku oyunları arasından seçim yaparak listeler hazırladık. Makalemizde ayrıca son zamanlarda popülerleşmeye başlayan 2 kişilik korku oyunlarına da yer verdik. 18 Yaş Üstü Korku Oyunları Korku oyunları, içerdikleri şiddet öğeleri ve bazı oyunlardaki küfürler nedeniyle çoğu zaman +18 yani Mature (yetişkin) etiketiyle piyasaya sürülüyor. Resident Evil serisi, Last of Us, Until Down, Alien Isolation, Outlast, gibi oyunların hemen hepsi bu kategoriye giriyor. 2018 Korku Oyunları Geçtiğimiz yıl, korku oyunları açısından kısır bir yıl oldu. Diğer türler pek çok yeni isme sahip olurken korku türünde gelen kısıtlı sayıdaki oyun, korku türünün hayranlarını üzdü.

1. Transference Ünlü aktör Elijah Wood’un kurduğu SpectreVision ve Ubisoft ortaklığından çıkan “Transference” oyununda eski bir binanın apartman dairelerinde gizemli bir keşfe çıkarken bir yandan da dağılmış bir ailenin geçmişindeki karanlık sır perdesini aralıyoruz. Oyun, VR teknolojisinin nimetlerinden faydalanarak oyuncuların sahnenin içine girmelerini ve senaryoyu iliklerine kadar hissetmelerini sağlıyor. PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkan “Transference” Oculus Rift, Playstation VR ve HTC Vive başlıklarını destekliyor. 2. Call of Chtulhu Korku türünün üstadı H.P. Lovecraft’ın Chtulhu mitosundan uyarlanan ve aynı adı taşıyan “Call of Chtulhu” oyununda savaş gazisi dedektif Edward Pierce rolünü üstleniyoruz. 1924 Boston’unda geçen hikayede Hawkins ailesinin ölümünü araştırmak üzere yola çıkıyoruz. Ancak hikaye ilerledikçe Hawkins ailesinin başına gelenlerin çok daha karanlık olayların ilk basamağı olduğunu fark etmeye başlıyoruz. 3. Visage “Visage” oyununda bir cinayetin işlendiği evi araştırmak üzere yola çıkıyoruz. Evde geçirdiğimiz süre zarfında ışık kaynaklarından ne kadar uzaklaşırsak akıl sağlığımızı o kadar yitirmeye başlıyoruz. Yarattığı huzursuz ve insanın akıl sağlığıyla oynayan atmosferi sayesinde “Visage”, oyuncuların bir an bile rahat nefes almamalarını sağlıyor.

2019 Korku Oyunları Yeni yıl iki büyük markanın korku oyunları platformunda arz-ı endam eylemesiyle sağlam bir başlangıç yaptı. Hem bu iki oyunu hem de türün merakla beklenen oyunlarından birini mercek altına aldık. 1. Metro Exodus Nükleer bir savaş sonrasındaki dünyada geçen Metro Exodus’un hikayesi, bir önceki oyun Metro Last Light’ın kaldığı yerden devam ediyor. Bir yıllık bir zamana yayılan hikayede Moskova metrosundan ayrılarak doğuda daha yeni bir hayata ulaşmamızı sağlayacak Aurora isimli trenle yola çıkıyoruz. Bu yolculukta bize, artık eşimiz olan Anna ve hem eşimizin babası hem de Spartan Birliği’nin lideri Miller ve daha birçok kişi eşlik ediyor. Post apokaliptik türlerden hoşlananlar için Metro Exodus, korku ve aksiyon elementlerini başarılı bir biçimde harmanlıyor. 2. Resident Evil 2 Remake “Survival-horror” türünün adeta kurallarını belirleyen, klasik video oyunu Resident Evil 2’nin yeniden yapımında Leon Kennedy ve Claire Redfield karakterlerini yönetiyoruz. İki kişilik korku oyunlarını sevenleri üzecek olsa da oyunun senaryosu iki karakter için de ayrı ayrı ilerliyor ve bazı noktalarda ikilinin yolları kesişiyor. 2019 yılının ilk ayında çıkan Resident Evil 2 Remake, hem serinin hayranlarını hem de türün meraklılarını memnun etmeyi fazlasıyla başardı.

3. The Sinking City Mart ayı içerisinde çıkması beklenen Sinking City, hikaye olarak Call of Cthulhu gibi H.P. Lovecraft’ın eserlerinden ilham alıyor. Korku, aksiyon ve macera türlerini harmanlayan The Sinking City’de, Charles W. Reed adlı dedektifi canlandırıyoruz. Yaşanan taşkın nedeniyle sular altında kalan New England, halkı paniğe sürükleyerek büyük bir kaosa neden oluyor. Oyunda bir yandan yaşanan hezeyandan etkilenmemeye çalışırken bir yandan da gizemli olayların kaynağını bulmaya çalışıyoruz. 2 Kişilik Korku Oyunları “Co-op” özelliğine sahip oyunlar, oynadığımız kişiyle beraber, hem aynı anda korkmamıza hem de düşmanları yok ederken aynı tatmin duygusunu yaşamamızı sağlıyor. 1. Resident Evil: Revelations 2 Serinin 5. ve 6. oyunları arasındaki hikayenin anlatıldığı Residen Evil: Revelations 2’de Claire Redfield ve Moira adlı karakterleri yönetiyoruz. Her biri kendi içerisinde ayrı hikayeye sahip dört farklı bölümden oluşan Revelations 2, serinin hayranlarını çok mutlu edemese de 2 kişilik korku oyunlarını tercih edenler arasında önemli bir yere sahip.