En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

Breaking Bad hayranlarının merakla beklediği bu Netflix Orijinal yapımı ile "Jesse Pinkman'a ne oldu?" sorusu nihayet cevaplanıyor! Eski bir dostla buluşur gibi izleyeceğinize eminiz.

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho'nun gıda endüstrisine eleştirel bir gözle baktığı Okja, bilim kurguyla gerçeğin tam bir harmanı. Filmin sonunda yemek alışkanlıklarınıza bakışınız değişecek, baştan söyleyelim.

Distopya sevenlerin kaçırmaması gereken İspanyol filminin gerilim dozu oldukça yüksek. Bittiğinde soru işaretleri bırakan ve düşünmeye yönelten filmlerden hoşlanıyorsanız bu Netflix Orijinal yapımı, beklentilerinizi karşılayacaktır.

Belgesellerden Hollywood klasiklerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunan Netflix, aynı zamanda ses getiren filmlerin de yapımcılığını üstleniyor. Harika bir seyir keyfi vadeden Netflix Orijinal yapımları arasından IMDb puanlarına göre sıralı özel bir seçkiyi sizler için hazırladık:

6. EDEBİYAT VE PATATES TURTASI DERNEĞİ-IMDB: 7.4

Aşk ve edebiyatla harmanlanmış çok keyifli bir film izlemek ister misiniz? Filmin sıcak öyküsü kadar bir kartpostal güzelliğindeki çekim mekanları ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

5. UNCUT GEMS-IMDB: 7.5

Kara mizah ve suç temalı film atmosferiyle izleyiciyi hemen içine çekiyor. Adam Sandler'ın performansıyla göz doldurduğu filmin sonunda bir maraton koşmuş gibi hissetmeniz oldukça muhtemel.

4. İKİ PAPA-IMDB: 7.6

Jonathan Pryce ve Anthony Hopkins'in muazzam oyunculuğu ile gerçek hikayeden uyarlanan film bittiğinde, yüzünüzde tatlı bir tebessüm kalacak. Değişim taraftarı bir papa ile dogmaya sıkı sıkıya bağlı diğer bir papanın dostluğunu anlatan hikaye, güldürürken düşündürmeyi de başarıyor.

3. RÜZGARI DİZGİNLEYEN ÇOCUK-IMDB: 7.6

Umutsuzluğa düştüğünüz günlerde sizi kendinize getirecek bir film arıyorsanız buldunuz! Duygusal yönü ağır basan bu etkileyici filmin biyografik bir kitap uyarlaması olduğunu da belirtelim.

2. MARRİAGE STORY-IMDB: 8.0

Ödüllere doymayan Noah Baumbach filmi için tek sözcük yeterli: Mükemmel! Evlilikte kadın ve erkeğin rolü, söylenenlerden çok söylenmeyenlerin açtığı yaralar tanıdık ve duygu dolu bir oyunculukla bütünleşiyor. İzlediğinize asla pişman olmayacaksınız.