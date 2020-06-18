Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

Göksi Beköz Göksi Beköz
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Cuma gecesi geldi çattı! Haftanın yorgunluğunu atıp koltuğunuza kurularak sinema keyfini evinizde yaşamanın tam zamanı. İster evde tek başınıza, ister arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir film akşamı için her şeyiniz hazır mı? Patlamış mısır tamam, soğuk içecekler hazır ama bir şeyler eksik sanki? Doğru ya, hangi filmi izleyeceksiniz? Bir türlü karar veremiyorsanız işini kolaylaştırabiliriz.

En iyi Netflix filmleri açıklandı! Seyirciler en çok bu filmleri sevdi..

Belgesellerden Hollywood klasiklerine kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunan Netflix, aynı zamanda ses getiren filmlerin de yapımcılığını üstleniyor. Harika bir seyir keyfi vadeden Netflix Orijinal yapımları arasından IMDb puanlarına göre sıralı özel bir seçkiyi sizler için hazırladık:

10. THE PLATFORM-IMDB: 7.0

Distopya sevenlerin kaçırmaması gereken İspanyol filminin gerilim dozu oldukça yüksek. Bittiğinde soru işaretleri bırakan ve düşünmeye yönelten filmlerden hoşlanıyorsanız bu Netflix Orijinal yapımı, beklentilerinizi karşılayacaktır.

9. OKJA-IMDB: 7.3

Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho'nun gıda endüstrisine eleştirel bir gözle baktığı Okja, bilim kurguyla gerçeğin tam bir harmanı. Filmin sonunda yemek alışkanlıklarınıza bakışınız değişecek, baştan söyleyelim.

8. EL CAMİNO-IMDB: 7.3

Breaking Bad hayranlarının merakla beklediği bu Netflix Orijinal yapımı ile "Jesse Pinkman'a ne oldu?" sorusu nihayet cevaplanıyor! Eski bir dostla buluşur gibi izleyeceğinize eminiz.

7. BAD SEEDS-IMDB: 7.3

Netflix Orijinal yapımlarının içinde öne çıkan 2018 Fransız yapımı film içinizi ısıtacak türden. Naif öyküsü ile yer yer hüzünlendiren film, izleyicisine hoş duygular geçirmeyi başarıyor.

merlin_148481940_bbc6d5e6-ac37-4a56-bb5c-ae054f1f107d-superJumbo

6. EDEBİYAT VE PATATES TURTASI DERNEĞİ-IMDB: 7.4

Aşk ve edebiyatla harmanlanmış çok keyifli bir film izlemek ister misiniz? Filmin sıcak öyküsü kadar bir kartpostal güzelliğindeki çekim mekanları ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

5. UNCUT GEMS-IMDB: 7.5

Kara mizah ve suç temalı film atmosferiyle izleyiciyi hemen içine çekiyor. Adam Sandler'ın performansıyla göz doldurduğu filmin sonunda bir maraton koşmuş gibi hissetmeniz oldukça muhtemel.

4. İKİ PAPA-IMDB: 7.6

Jonathan Pryce ve Anthony Hopkins'in muazzam oyunculuğu ile gerçek hikayeden uyarlanan film bittiğinde, yüzünüzde tatlı bir tebessüm kalacak. Değişim taraftarı bir papa ile dogmaya sıkı sıkıya bağlı diğer bir papanın dostluğunu anlatan hikaye, güldürürken düşündürmeyi de başarıyor.

3. RÜZGARI DİZGİNLEYEN ÇOCUK-IMDB: 7.6

Umutsuzluğa düştüğünüz günlerde sizi kendinize getirecek bir film arıyorsanız buldunuz! Duygusal yönü ağır basan bu etkileyici filmin biyografik bir kitap uyarlaması olduğunu da belirtelim.

2. MARRİAGE STORY-IMDB: 8.0

Ödüllere doymayan Noah Baumbach filmi için tek sözcük yeterli: Mükemmel! Evlilikte kadın ve erkeğin rolü, söylenenlerden çok söylenmeyenlerin açtığı yaralar tanıdık ve duygu dolu bir oyunculukla bütünleşiyor. İzlediğinize asla pişman olmayacaksınız.

manifold-sb-34-marriage-story-0

1. KLAUS-IMDB: 8.2

Listemizin bir numarasında harika bir animasyon var. Sıcak çikolatanızı hazırlayıp tüm aile ilham dolu bir öyküyü seyretmek ister misiniz? Pozitif rol modelleriyle Noel Baba'nın hikayesini, karın yağmasını beklemeden izlemenizi öneriyoruz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
İşte en iyi Netflix komedi filmleri! Kahkaya boğulacaksınız...İşte en iyi Netflix komedi filmleri! Kahkaya boğulacaksınız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Eğer karşınızdaki bunları yapıyorsa yalan söylüyor olabilir! Anlamak için...

Eğer karşınızdaki bunları yapıyorsa yalan söylüyor olabilir! Anlamak için...

Büyük Piramit’le ilgili bir gizem daha çözüldü

Büyük Piramit’le ilgili bir gizem daha çözüldü

Bu diziyi beğendiyseniz çekildiği villada kalabilirsiniz

Bu diziyi beğendiyseniz çekildiği villada kalabilirsiniz

Tatile çıkacakların masrafların yarısını devlet karşılayacak

Tatile çıkacakların masrafların yarısını devlet karşılayacak

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Ünlü ikili yeniden bir arada

Ünlü ikili yeniden bir arada

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

İstanbullu Gelin'de Hakan Muhafız sürprizi!

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

O Ses Türkiye'de hangi ünlüler yarışacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri

Bu listeyi incelemeden komedi dizisine başlamayın! İşte en iyi komedi dizileri

Kullanıcılara göre en iyi Netflix komedi filmleri belirlendi! Kahkalara boğulacaksınız...

İşte en iyi Netflix komedi filmleri! Kahkaya boğulacaksınız...

Harvey Weinstein 17 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismar etti

Hollywood yapımcısından kız çocuğuna iğrenç istismar!

Avatar 2 filminin çekimleri başladı

Koronavirüs arası bitti! Avatar 2 seti işbaşı yaptı

NASA’dan Tom Cruise açıklaması

Tom Cruise, uzayda film çekebilecek mi? NASA açıkladı

John Wick'in isim babası Keanu Reeves çıktı

Filmin adı aslında John Wick değilmiş! İşte hikayesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.