"En iyi uyuyan" olmak için yarışacaklar: Ödül tam 700 bin TL!

Koşmadan, zıplamadan ve ağırlık kaldırmadan yarışıp para kazanmak mümkün mü? Japonya'da düzenlenecek sıra dışı bir yarışma, bu soruya "evet" yanıtı veriyor. Mattrace by Koala adı verilen etkinlikte katılımcılar yatağa girip gözlerini kapatacak ve mümkün olan en kaliteli uykuyu uyumaya çalışacak.

Yarışmacıların işi göründüğü kadar kolay olmayacak. Organizasyon ekibi, katılımcıların uykularını çeşitli şekillerde bölerek ne kadar kaliteli uyuyabildiklerini test edecek.

90 DAKİKA BOYUNCA UYKU MÜCADELESİ

Koala yataklarının üreticisi Koala Japan tarafından düzenlenen yarışma, 5 Ekim 2026'da Tokyo'nun Minato bölgesindeki Share Green Minami Aoyama'da gerçekleştirilecek.

Gün boyunca üç ayrı yarış düzenlenecek ve her yarışta yaklaşık 20 kişi yer alacak. Başvuru sayısının kontenjanı aşması halinde katılımcılar kura yöntemiyle belirlenecek. Başvurular 16 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecek.

Yarışmacılar uykuya geçmeden önce uyku takibi yapan özel ekipmanlar takacak ve Koala yataklarında dinlenecek. Performansları ise uyku derinliği, genel uyku kalitesi, ne kadar hızlı uykuya daldıkları ve uykularının ne kadar istikrarlı olduğu gibi kriterleri dikkate alan özel bir "uyku skoru" üzerinden değerlendirilecek.

Şirketin açıklamasına göre puanlama doktorların gözetiminde yapılacak. Yarış sonunda en yüksek toplam skoru elde eden kişi 2,22 milyon yenlik (700 bin TL) büyük ödülü kazanacak.

AMAÇ SADECE UYUMAK DEĞİL

Yarışmacılar yatağa uzanıp uykuya dalmayı beklemekle yetinmeyecek. Yarış başlamadan önce "uyku ısınmaları" yapılacak ve uyku kalitesini etkileyebilecek çeşitli ürünler katılımcılara sunulacak.

Asıl mücadele ise yarış başladıktan sonra başlayacak. Organizasyon ekibi, katılımcıların uykusunu bilinçli olarak bölmeye çalışacak. Böylece yarışmacıların ideal olmayan koşullarda bile kaliteli uykuyu sürdürebilip sürdüremedikleri ölçülecek.

Bu nedenle yarışmanın asıl amacı yalnızca hızlı bir şekilde uykuya dalmak değil; uykuda kalabilmek ve dış etkenlere rağmen kaliteli uyuyabilmek olacak.

EN DERİN UYUYANA DA ÖDÜL VAR

Yarışmada yalnızca büyük ödül bulunmuyor. Katılımcıların farklı uyku özelliklerini öne çıkaran özel ödüller de verilecek.

Bunlardan biri olan "Deep Sleep Award", yarış sırasında özellikle derin uykuya ulaşan katılımcıyı ödüllendirecek. "Sleep Flip Award" ise dikkat çekici veya sıra dışı uyuma pozisyonlarıyla öne çıkan yarışmacıya verilecek.

YARIŞMANIN DETAYLARI

Etkinlik: Mattrace by Koala

Tarih: 5 Ekim 2026

Yer: Share Green Minami Aoyama, Minato, Tokyo

Yarış sayısı: 3

Her yarıştaki katılımcı sayısı: Yaklaşık 20 kişi

Yarış süresi: 90 dakika

Başvuru dönemi: 4 Eylül 10.00 - 16 Eylül 23.59

Yarış için belirtilen zaman aralıklarının kayıt ve etkinlik işlemlerini de içerdiği, asıl uyku mücadelesinin ise 90 dakika sürdüğü belirtiliyor.

Bu yarışmada başarı, rahat bir şekilde yatağa uzanıp tüm dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen kaliteli bir uyku uyuyabilmeye bağlı olacak.