Tadilatta kırıp dökme devri kapanıyor! Fayansın üzerine direkt döşeniyor

Tadilat sırasında eski fayansların kırılması, molozların taşınması ve zeminin yeniden hazırlanması hem zaman hem de iş gücü gerektiriyor. Geliştirilen rijit vinil zemin kaplama yöntemi ise uygun koşullarda bu işlemlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldırabiliyor.

Kompozit malzemeden oluşan rijit çekirdek ve özel kilit sistemi sayesinde yeni kaplama, teknik şartları karşılayan eski fayansların ve bazı mevcut zeminlerin doğrudan üzerine uygulanabiliyor. Böylece eski kaplamayı tamamen sökmeden zeminin görünümünü değiştirmek mümkün hale geliyor.

Sistemin dikkat çeken özelliklerinden biri de uygulama hızı. Bu yönteme ilişkin paylaşılan performans verilerinde, tek bir kişinin 8 saatte 100 metrekarelik alanı döşeyebildiği belirtiliyor.

Söz konusu yöntem aslında tamamen yeni değil. İlk örnekleri 2018 yılında kullanıma sunulan sistem, ilerleyen yıllarda kilit mekanizması, rijit çekirdek yapısı, yüzey dayanıklılığı ve akustik özellikleri açısından geliştirilerek güncellendi.

FAYANSLAR ZEMİNE YAPIŞTIRILMIYOR

Geleneksel yapıştırmalı vinil kaplamalarda uygulama yapılacak yüzeyin oldukça düzgün olması gerekiyor. Derin derzler, çıkıntılar ve zemindeki bozukluklar zaman içerisinde yeni kaplamanın üzerinden belli olabiliyor veya yapışmayı olumsuz etkileyebiliyor.

Rijit çekirdekli yeni sistemde ise plakalar zemine tek tek yapıştırılmıyor. Parçalar kenarlarında bulunan kilitler aracılığıyla birbirine bağlanarak “yüzer zemin” olarak adlandırılan bir yüzey meydana getiriyor.

Bu sayede uygun durumdaki fayanslar yerinde bırakılarak yeni zemin doğrudan üzerlerine döşenebiliyor. Eski seramiklerin kırılması, molozların evden çıkarılması ve zeminin baştan hazırlanması gibi tadilatın en zahmetli aşamalarından bazıları böylece ortadan kalkabiliyor.

HER FAYANSIN ÜZERİNE UYGULANAMIYOR

Yöntemin kullanılabilmesi için mevcut zeminin belirli teknik şartları karşılaması gerekiyor. Bu nedenle her eski fayansın üzerine hiçbir işlem yapılmadan yeni kaplama döşenmesi mümkün değil.

Sistemin ilk nesline ilişkin teknik verilerde, fayanslar arasındaki derzlerin en fazla yaklaşık 8 milimetre genişliğinde ve 3 milimetre derinliğinde olması gerektiği belirtiliyor.

Gevşemiş veya kırılmış fayanslar, çukurlar, ciddi yükseklik farklılıkları ya da belirtilen sınırların üzerindeki yüzey bozukluklarında ise uygulama öncesinde zeminin düzeltilmesi gerekiyor.

Dolayısıyla yöntem, uygun zeminlerde kırma ve sökme işlemlerini önemli ölçüde azaltabiliyor ancak hasarlı bir zeminin onarılması gerekliliğini tamamen ortadan kaldırmıyor.

TEK KİŞİ 8 SAATTE 100 METREKARE DÖŞEYEBİLİYOR

Sistemin ilk nesline ilişkin performans verilerinde 100 metrekarelik bir alanın tek kişi tarafından 8 saatte döşenebildiği aktarılıyor. Bu, teorik olarak saatte ortalama 12,5 metrekarelik uygulamaya karşılık geliyor.

Bu hızın sağlanmasında parçaların kilit sistemiyle birleştirilmesi, yapıştırıcı kullanılmaması, kuruma süresine ihtiyaç duyulmaması ve uygun zeminlerde kapsamlı hazırlık işlemlerinin azalması etkili oluyor.

Ancak her uygulamada aynı süreyi yakalamak mümkün değil. Odanın şekli, kapı ve kolonların sayısı, yapılması gereken kesimler, mobilyalar, mevcut zeminin durumu ve uygulamayı yapan kişinin deneyimi çalışma süresini değiştirebiliyor.

Sistemin güncel versiyonlarının yapıştırmalı alternatiflere göre yüzde 30'a kadar daha hızlı uygulanabildiği belirtiliyor.

YAPIŞTIRICI VE KURUMA SÜRESİ YOK

Geleneksel zemin kaplama yöntemlerinde zeminin hazırlanmasının ardından yapıştırıcının uygulanması ve kaplamanın kullanıma açılması için belirli bir süre beklenmesi gerekebiliyor.

Yeni yöntemde ise parçalar özel kilit mekanizmasıyla birbirine mekanik olarak bağlanıyor. Yapıştırıcı kullanılmadığı için döşeme tamamlandıktan sonra kuruma süresinin geçmesi beklenmiyor ve zemin hemen kullanılabiliyor.

Bu özellik, tadilat nedeniyle uzun süre kullanıma kapatılması istenmeyen evlerin yanı sıra otel, restoran, mağaza ve ofis gibi alanlarda da önemli bir avantaj sağlıyor.

TADİLATTA KIRIP DÖKME İŞİNİ AZALTABİLİYOR

Yöntemin en dikkat çekici avantajı, yeni zeminin görünümünden çok uygulama öncesindeki süreci değiştirmesi. Mevcut fayanslar gerekli teknik şartları karşılıyorsa onlarca metrekare seramiğin kırılmasına, ortaya çıkan molozun taşınmasına ve zeminin tamamen yeniden oluşturulmasına gerek kalmayabiliyor. Eski fayanslar yerinde bırakılırken yeni kaplama doğrudan üzerlerine döşenebiliyor.

Ahşap, taş ve beton gibi farklı görünümlerde uygulanabilen rijit vinil zeminler, bu özellikleriyle daha hızlı, daha az gürültülü ve daha az kırma-dökme gerektiren tadilat yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor.