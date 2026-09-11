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GTA 6 gerçek dünyayı birbirine kattı! Miami kentinde dev reklam anlaşması kriz yarattı

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6), henüz çıkmadan büyük tartışmaların odağı oldu. Oyunun geçtiği Vice City bölgesine ilham veren Miami kenti, Rockstar Games ile dev bir reklam anlaşmasının eşiğine geldi. Ancak kent konseyindeki oylama büyük tartışmalara sahne oldu.

GTA 6 gerçek dünyayı birbirine kattı! Miami kentinde dev reklam anlaşması kriz yarattı
Enes Çırtlık

Oyun dünyasında tüm zamanların en büyük çıkışlarından birini yapmaya hazırlanan Grand Theft Auto VI (GTA 6), bu kez sanal dünyadaki detaylarıyla değil, gerçek dünyada yarattığı fırtınayla gündemde. Rockstar Games'in oyunu tanıtmak amacıyla Vice City karakterine hayat veren Miami kentinde düzenlemek istediği devasa reklam kampanyası, Miami Beach Şehir Konseyi'nde adeta kriz çıkardı.

ŞİDDETLİ TARTIŞMALAR YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, Rockstar Games ve Miami kenti yetkilileri arasında milyonlarca dolarlık bir reklam ve pazarlama anlaşması için masaya oturuldu. Şehrin en popüler noktalarında ve sahil şeridinde yer alması planlanan GTA 6 reklamları, belediye meclisinde şiddetli tartışmaları beraberinde getirdi. Oyunun içerdiği şiddet, suç unsurları ve yetişkinlere yönelik temalar nedeniyle bazı meclis üyeleri bu anlaşmaya kesin bir dille karşı çıktı.

GTA 6 gerçek dünyayı birbirine kattı! Miami kentinde dev reklam anlaşması kriz yarattı 1

"ŞEHRİMİZE ZARAR VEREBİLİR"

Komiser Laura Dominguez ve beraberindeki bazı şehir yöneticileri, kentin imajının şiddet ögeleriyle dolu bir oyunla anılmaması gerektiğini vurgulayarak, 'Şehre vereceğimiz mesajı çok ciddi bir şekilde düşünmeliyiz. Bu tür bir tanıtım hiçbir para ile ölçülemez ve şehrimize zarar verebilir' değerlendirmesinde bulundu.

MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Öte yandan, anlaşmayı destekleyen taraf ise Rockstar Games'in küresel çaptaki devasa popülerliğinin Miami ekonomisine ve turizmine milyarlarca dolarlık katkı sağlayacağını savundu. Konseyde yapılan ve oldukça çekişmeli geçen oylama sonucunda, 4'e karşı 3 oyla Rockstar Games ile müzakerelerin devam etmesi kararı alındı. Ancak oy çokluğuyla kabul edilen şartlara göre, GTA 6 markası ve reklamları şehirde sadece 'göze çarpmayacak, mütevazı ve ölçülü' bir şekilde yer alabilecek.

GTA 6 gerçek dünyayı birbirine kattı! Miami kentinde dev reklam anlaşması kriz yarattı 2

Rockstar Games'in GTA 6 için hazırladığı agresif pazarlama stratejileri, oyun sektörünün sınırları aşarak şehir yönetimlerini dahi nasıl etkisi altına aldığını bir kez daha kanıtladı. Miami'de alınan bu şartlı onay kararı sonrasında, reklam kampanyasının nasıl şekilleneceği ve diğer büyük şehirlerde nasıl karşılanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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