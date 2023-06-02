Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. En iyi uzay filmleri 2023 - Uzayı konu alan en iyi bilim kurgu filmleri

En iyi uzay filmleri 2023 - Uzayı konu alan en iyi bilim kurgu filmleri

31.05.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi uzay filmleri ile heyecan dolu bir bilim kurgu yolculuğuna çıkmaya ve uzayın sırlarını keşfetmeye hazır olun! Bu eşsiz bilim kurgu yapımları hayal gücünüzün sınırlarını zorlayacak. Yıldızlar arasında macera yaşayan astronotları, uzay gemilerindeki gerilim dolu anları ve evrendeki bilinmeyenlere yapılan keşifleri izlerken nefesiniz kesilecek. Sizi başka galaksilere götürecek bu filmler, görsel efektleri ve etkileyici hikayeleriyle sizi büyüleyecek!

En iyi uzay filmleri 2023 - Uzayı konu alan en iyi bilim kurgu filmleri

Uzay, insanlığın en büyüleyici keşiflerinden biri. Sonsuzluğun derinliklerindeki gizemler, bilim kurgu filmlerinde hayat buluyor. Gezegenler arası yolculuklar, yıldızlar arasındaki maceralar ve evrendeki sırların çözülme süreci, izleyicileri büyüleyen anlara dönüşüyor. En iyi uzay filmleri, etkileyici görsel efektleri ve akıllara durgunluk veren hikayeleriyle izleyicileri kendine çekiyor. Hazır olun, çünkü sizi uzayın sınırlarının ötesine taşıyacak bir bilim kurgu yolculuğuna çıkmaya davet ediyoruz! Her anınızı heyecanla bekleyeceğiniz bu filmler sizi gerçeklikten uzaklaştırıp evrene dair büyülü bir deneyim sunacak.

1. Interstellar (2014)

Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain
Tür: Bilim Kurgu, Macera, Dram
Süre: 169 dakika

İnsanlığın geleceğini kurtarmak için soluksuz bir mücadeleye girişen bir grup astronotun epik bir uzay yolculuğunu anlatan bilim kurgu uzay filmleri listemizin başında yer alan bu film, zamanda yolculuk, siyah delikler ve evrenin sırlarıyla dolu derin bir hikaye sunar. Görsel efektler ve etkileyici oyunculuklarla dolu olan Interstellar, izleyiciyi büyüleyen bir deneyim sunar.

2. 2001: A Space Odyssey (1968)

Yönetmen: Stanley Kubrick
Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood
Tür: Bilim Kurgu, Macera, Gizem
Süre: 149 dakika

Stanley Kubrick'in unutulmaz başyapıtı, insanlık tarihine ışık tutan bir yolculuğu anlatır. Evrimsel bir yolculuk, yapay zeka, uzay gemisi ve gizemli bir siyah monolit, seyirciyi sıra dışı bir deneyime sürükler. Görsel şölen ve derin anlam katmanlarıyla dolu olan bu film, sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

3. Gravity (2013)

Yönetmen: Alfonso Cuarón
Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Macera
Süre: 91 dakika

Uzayda yaşanan bir felaket sonucu, iki astronot hayatta kalma mücadelesine girer. Yalnızlık, korku ve kahramanlık temasını ele alan Gravity, muhteşem görsel efektler ve gerilim dolu bir atmosferle izleyiciyi etkiler. Sandra Bullock'un çarpıcı performansı ve Alfonso Cuarón'un yönetmenlik becerisi, filmi unutulmaz kılar.

4. The Martian (2015)

Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig
Tür: Bilim Kurgu, Macera, Drama
Süre: 144 dakika

Mars'ta mahsur kalan bir astronotun hayatta kalma mücadelesini anlatan The Martian, heyecan dolu bir serüven sunar. Matt Damon'un muhteşem performansıyla dikkat çeken film, insanın dayanıklılığını ve yaratıcılığını keşfetme konusunda ilham verir. Ridley Scott'ın yönetmenliği ve etkileyici görselleriyle bu film, unutulmaz bir uzay macerası sunar.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

5. Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

Yönetmen: Irvin Kershner
Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher
Tür: Bilim Kurgu, Fantastik, Macera
Süre: 124 dakika

Bu unutulmaz seri, uzay konulu filmleri ile bir savaş destanını anlatır. İmparatorluk ve isyancılar arasındaki savaşın devam ettiği bir evrende, Luke Skywalker'ın efsanevi yolculuğu izleyiciyi büyüler. Irvin Kershner'ın yönetmenliği, ikonik karakterler ve unutulmaz sahnelerle dolu olan bu film, bilim kurgu türünün en önemli yapıtlarından biridir.

İlginizi Çekebilir

Geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmleri listesi

Geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmleri listesi

 Ne izlesem diye düşünenlere moduna göre film önerileri

Ne izlesem diye düşünenlere moduna göre film önerileri

Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en iyi efsane filmler listesi

Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en iyi efsane filmler listesi

 Çocuklarınızla birlikte keyifle izleyebileceğiniz en iyi animasyon filmlerini sizin için seçtik

Çocuklarınızla birlikte keyifle izleyebileceğiniz en iyi animasyon filmlerini sizin için seçtik

 Nefesinizi tutup izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmlerini sizin için seçtik

Nefesinizi tutup izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmlerini sizin için seçtik

 "Ne izlesem?" diye kara kara düşünmenize son verecek en iyi filmleri sizin için seçtik

"Ne izlesem?" diye kara kara düşünmenize son verecek en iyi filmleri sizin için seçtik

 Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

 Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

 Maceralarla dolu bir evrende kaybolmaya hazır olun! Star Wars filmleri hangi sırayla izlenmeli, sizin için yanıtladık!

Maceralarla dolu bir evrende kaybolmaya hazır olun! Star Wars filmleri hangi sırayla izlenmeli, sizin için yanıtladık!

 Size dünyanın eşsiz bir yer olduğunu bir kez daha kanıtlayacak en iyi belgeseller

Size dünyanın eşsiz bir yer olduğunu bir kez daha kanıtlayacak en iyi belgeseller

Benzersiz dünyalara yelken açmanızı sağlayacak en iyi yabancı filmler

Benzersiz dünyalara yelken açmanızı sağlayacak en iyi yabancı filmler

 Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

 Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

 Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

6. Blade Runner 2049 (2017)

Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim
Süre: 164 dakika

Ridley Scott'ın kült filmi Blade Runner'ın devamı olan Blade Runner 2049, distopik bir gelecekte geçer. Yapay zekaların (replicant'lar) hikayesini anlatan bu film, sürükleyici bir atmosfer ve çarpıcı görsellerle izleyiciyi etkisi altına alır. Denis Villeneuve'nin yönetmenlik becerisi ve Ryan Gosling ile Harrison Ford'un performanslarıyla bu film, unutulmaz bir bilim kurgu deneyimi sunar.

7. The Fifth Element (1997)

Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Komedi
Süre: 126 dakika

Gelecekte geçen bu renkli ve enerjik film, dünyayı tehdit eden bir karanlık güçle mücadele eden bir takımın maceralarını konu alır. Bruce Willis'in başrolde olduğu The Fifth Element, görsel efektleri, eğlenceli hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle uzay ile ilgili filmler sevenleri kendine çeker.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

8. Guardians of the Galaxy (2014)

Yönetmen: James Gunn
Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Süre: 121 dakika

Bu eğlenceli ve aksiyon dolu Marvel filmi, bir grup uzay korsanının bir araya gelerek evreni kurtarma çabalarını anlatır. Müzik, mizah ve heyecan dolu sahnelerle dolu olan Guardians of the Galaxy, renkli karakterleri ve görsel efektleriyle izleyiciyi büyüler.

9. Moon (2009)

Yönetmen: Duncan Jones
Oyuncular: Sam Rockwell, Kevin Spacey (Seslendirme)
Tür: Bilim Kurgu, Drama, Gizem
Süre: 97 dakika

Tek başına bir ay üssünde çalışan bir astronotun yalnızlık ve kimlik arayışını konu alan bu sürükleyici film, insan psikolojisini derinlemesine keşfeder. Sam Rockwell'in dikkat çekici performansı ve atmosferik yapısıyla Moon, izleyiciyi etkileyen bir bilim kurgu-drama deneyimi sunar.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

10. Arrival (2016)

Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Tür: Bilim Kurgu, Drama, Gizem
Süre: 116 dakika

Uzaydan gelen gizemli bir uzay gemisi ile iletişim kurmaya çalışan bir dilbilimcinin hikayesini anlatan Arrival, karmaşık ve etkileyici bir düşünce deneyimi sunar. Denis Villeneuve'un yönetmenlik yeteneği, Amy Adams'ın güçlü performansı ve derin anlam katmanlarıyla dolu olan bu film, bilim kurgu severler için unutulmaz bir deneyim sunar.

11. Ex Machina (2014)

Yönetmen: Alex Garland
Oyuncular: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac
Tür: Bilim Kurgu, Dram, Gerilim
Süre: 108 dakika

Bir yazılım milyarderi, insan benzeri yapay bir zeka olan Ava'yı test etmek üzere genç bir programcıyı gizemli bir tesise davet eder. Ava'nın zeka ve bilinç seviyesini sınayan bu deney, beklenmedik sonuçlara ve karmaşık ilişkilere yol açar. Ex Machina, yapay zeka ve etik sorunlarını ustalıkla ele alan sürükleyici bir film olarak bilim kurgu severlere farklı bir deneyim sunar.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

12. Star Trek (2009)

Yönetmen: J.J. Abrams
Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Süre: 127 dakika

Star Trek serisinin yeniden başlangıcını yapan bu film, USS Enterprise adlı uzay gemisinin mürettebatının galaksiyi keşfetme macerasını konu alır. Karakterlerin dinamikleri, uzay yolculukları ve aksiyon dolu sahneleriyle Star Trek, bilim kurgu ve macera severlerin beğenisini kazanmıştır.

"Ne izlesem?" diye kara kara düşünmeyin! Disney Plus orijinal içeriklerini ve birbirinden güzel dizi, filmleri görmek için buraya tıklayın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa ettiTürk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti
“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”“Karımı ve babamı beni aldatırken bebek telsiziyle yakaladım”
Anahtar Kelimeler:
bilim kurgu filmleri bilim kurgu uzay filmleri en iyi uzay filmleri uzay filmleri uzay filmleri bilim kurgu

En Çok Okunan Trend Haberler

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

İlginizi Çekebilir

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Öğrencilerine cinsel ilişki oyuncağı satan dükkanların adresini verdi

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

Korkunç infaz! Cinsel organı kesilip bedeni parçalandı... Yetmedi yakıldı

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.