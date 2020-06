En iyi Yeşilyurt kirazı 21 Haziran’da belirlenecek

Her yıl Yeşilyurt ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen en iyi dalbastı kirazı yarışmasının 21 Haziran’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Yeşilyurt Ziraat Odası işbirliğinde Yeşilyurt’un ünlü dalbastı kirazının tanıtımını yapmak amacıyla her yıl düzenlenen ‘En İyi Kiraz’ ve ‘En İyi Kiraz Bahçesi’ yarışmasının ödül töreni 21 Haziran Pazar günü yapılacak. Ahmet Atılgan Parkında saat 17:00’de yapılacak olan yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un ünlü dalbastı kirazının hak ettiği değeri görebilmesi adına bu tür yarışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl ki Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Şenliklerini iptal etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Çınar, "Her yıl festival kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale gelen ‘En İyi Kiraz’ ve ‘En İyi Kiraz Bahçesi’ yarışmasını ise belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirleri alarak hayata geçireceğiz. Yarışmamızın temel amacı, tadı ve aromasıyla damaklarda farklı lezzetler bırakan, dünya çapında üne sahip dalbastı kirazımızın tanıtımını yapmak ve alın teriyle toprağı işleyerek bu eşsiz meyvemizi yetiştiren üreticilerimizi teşvik edip, ödüllendirmektir. Tüm hemşerilerimizi ödül törenimize davet ediyorum” diye konuştu.

‘En İyi Kiraz’ kategorisinde birinci olan üreticiye 4 bin TL, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin TL. dördüncüye ise bin 500 TL ödül verilecek. Yine ’En İyi Kiraz Bahçesi’ kategorisinde ise birinci gelen üreticiye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL para ödülü verilecek.