En kirli bulaşıkları bile temizlemenize yardımcı olacak 5 yöntem

Bulaşık yıkamak canınızı sıkıyorsa hele bir de inatçı lekelerle başınız dertteyse bu 5 yöntemi muhakkak öğrenmelisiniz!

Fırın kabı



Fırın tepsisinde meydana gelen yiyecek artıkları inatçı olabilir ve bunların çıkması son derece zordur. Bu lekelerden kurtulmak için onları kuvvetlice ovmanız gerekmez. Fırın tepsisini sıcak suyla doldurun ve yaklaşık 2 saat boyunca beklemeye bırakın. Artıklar zaman içinde gevşeceyecektir. İki saatin sonunda lekelerin bulaşık süngeriyle temizlenirken hiç zorlanmadan çıktığını göreceksiniz.

Şişeler ve sürahiler



Şişeleri ya da sürahileri temizlerken tüm köşelere ulaşmak zordur. Neyse ki onları temizlemek de düşündüğünüz kadar zor değil. Şişenin içine bir miktar ılık su, biraz pirinç ve bir damla bulaşık sabunu koyun. Şişenin ağzını kapatın ve bu şekilde birkaç kez çalkalayın. Tüm kir bu sayede temizlenmiş olacak.

Demir döküm tava



Demir döküm tavaları bulaşık makinesinde yıkamak sakıncalıdır. Bulaşık makinesini tabletlerinin agresif bileşenleri, tavanın kaplamasına zarar verir. Bu yüzden demir döküm tavaları temizlerken bir adet patatese ihtiyacınız olacak. Tavaya bir miktar tuz koyun ve ovalamak için yarım patatesin iç kısmını kulanın. Daha sonra tavayı durulayın.