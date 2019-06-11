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En kirli bulaşıkları bile temizlemenize yardımcı olacak 5 yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

Bulaşık yıkamak şüphesiz ki en sıkıcı ev işlerinden biridir. Bulaşık makinesi genel olarak bizim imdadımıza yetişir, ancak öyle lekeler vardır ki çoğu zaman makine bile bu kirleri çıkarmakta zorlanır. İşte bu inatçı lekelere çözüm olacak en güzel yöntemlerden bahsedeceğiz.

En kirli bulaşıkları bile temizlemenize yardımcı olacak 5 yöntem

Bulaşık yıkamak canınızı sıkıyorsa hele bir de inatçı lekelerle başınız dertteyse bu 5 yöntemi muhakkak öğrenmelisiniz!

Fırın kabı

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Fırın tepsisinde meydana gelen yiyecek artıkları inatçı olabilir ve bunların çıkması son derece zordur. Bu lekelerden kurtulmak için onları kuvvetlice ovmanız gerekmez. Fırın tepsisini sıcak suyla doldurun ve yaklaşık 2 saat boyunca beklemeye bırakın. Artıklar zaman içinde gevşeceyecektir. İki saatin sonunda lekelerin bulaşık süngeriyle temizlenirken hiç zorlanmadan çıktığını göreceksiniz.

Şişeler ve sürahiler

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Şişeleri ya da sürahileri temizlerken tüm köşelere ulaşmak zordur. Neyse ki onları temizlemek de düşündüğünüz kadar zor değil. Şişenin içine bir miktar ılık su, biraz pirinç ve bir damla bulaşık sabunu koyun. Şişenin ağzını kapatın ve bu şekilde birkaç kez çalkalayın. Tüm kir bu sayede temizlenmiş olacak.

Demir döküm tava

döküm
Demir döküm tavaları bulaşık makinesinde yıkamak sakıncalıdır. Bulaşık makinesini tabletlerinin agresif bileşenleri, tavanın kaplamasına zarar verir. Bu yüzden demir döküm tavaları temizlerken bir adet patatese ihtiyacınız olacak. Tavaya bir miktar tuz koyun ve ovalamak için yarım patatesin iç kısmını kulanın. Daha sonra tavayı durulayın.

Kahve bardakları

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Pek çok insan günlük olarak kahve içiyor ve çoğu her gün aynı bardağı kullanıyor. Çok sık kullanımla birlikte kupaların iç kısmının lekelenmemesi kaçınılmaz. Üstelik bulaşık makinesi de bu lekelerin üstesinden gelemiyor. İşe yarayan yöntem ise sıcak su ve karbonat ikilisi oluyor. Fincanın içine bir miktar sıcak su ve karbonat koyup 15 dakika bekletin. Ardından soğuk suyla yıkadığınızda leke gitmiş olacak.

Blender

blender
Son ipucu ise karıştırıcıların temizlenmesiyle ilgili. Mutfakta düzenli olarak kullanılan cihazlardan biri olan blender'lar da bulaşık makinesinde yıkanmazlar. Ve blender temizlemek son derece zordur. Ancak umutsuzluğa gerek yok, çünkü bu basit ipucu sayesinde blender'ınız kısa sürede tertemiz olacak. Blender'a ılık su ve bir damla bulaşık sabunu dökün. Bu ikiliyi karıştırın. Hepsi bu kadar!

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