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    4. En kolay pizza hamuru tarifi! Evde pratik pizza hamuru ve sosu nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

    En kolay pizza hamuru tarifi! Evde pratik pizza hamuru ve sosu nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    17.01.2024 17:50 | Son Güncelleme:
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    Hafif kabarmış bir hamuru ve bol bol malzemesiyle evde yapılan pizzalar yedikçe yediren türden. Eğer siz de "Evde pizza nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını merak ediyorsanız bu pratik pizza hamuru ve pizza sosunu tarifleriniz arasına mutlaka kaydetmelisiniz. Pizza yapmanın en önemli noktalarından biri de elbette hamuru oluyor. Tüm detayları ve incelikleriyle pizza hamuru ve pizza sosu tarifini sizler için derledik.

    En kolay pizza hamuru tarifi! Evde pratik pizza hamuru ve sosu nasıl yapılır? İşte malzeme listesi
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    Kaç Kişilik -
    Hazırlık Süresi 30dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon -

    Pizza, küçük büyük herkesin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. İtalya'nın ünlü lezzeti pizza farklı çeşitleriyle her damağa hitap edebiliyor. Dışarıda bayılarak yenilen bir lezzet olsa da evde pizza yapmak aslında çok basit. Kolaylıkla yapabileceğiniz pizza hamuru, pizza sosu ve dilediğiniz malzemeler ile şipşak lezzetli pizzalar elde etmek mümkün. Peki, pizza hamuru ve sosu nasıl yapılır? Lezzetine bağımlısı olacağınız pizza hamuru ve sosu tarifleri haberimizde.

    PİZZA HAMURU TARİFİ

    MALZEMELER

    • 5 su bardağı un
    • 1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)
    • 1 yemek kaşığı şeker
    • Yarım yemek kaşığı tuz
    • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 2 su bardağı ılık su

    TARİF

    • Yoğurma kabına aldığımız unun ortasını havuz gibi açalım ve içerisine instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Hamur yumuşak kıvamlı ve ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini streç ile kapatalım ve 30 dakika kadar mayalanmaya bırakalım.
    • Mayalanan hamuru un serptiğimiz tezgaha alalım, elimizle toparlayıp havasını alalım. Hamuru 2 eşit parçaya bölelim.
    • Kestiğimiz parçayı beze haline getirelim ve merdane yardımı ile açalım.
    • Kullanacağımız tepsi boyutunda açtığımız pizza hamurumuzu unladığımız tepsiye alalım.
    • Bir çatal yardımı ile kabarmaması için hamurumuzun üzerinde delikler açalım, önceden ısıttığımız 200°C fırında yaklaşık 10 dakika pişirelim.
    • Sonrasında hazırladığınız sosu sürerek üzerine dilediğiniz malzemeleri kullanarak pizzanızı hazırlayabilirsiniz.

    PİZZA SOSU TARİFİ

    Pizza sosu için malzemeler;

    • 3 adet domates
    • 1 diş sarımsak
    • 1 yemek kaşığı domates salçası
    • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 1 tatlı kaşığı kekik
    • 1,5 çay kaşığı tuz
    • 2 yaprak fesleğen (taze veya kuru)

    Pizza sosu yapılışı;
    Tavaya zeytinyağını alalım, ikiye bölünen sarımsağı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.

    Kabuğu soyulmuş küp küp doğranan domatesleri ekleyelim ve pişirmeye başlayalım.

    Domatesler kaynamaya başlayınca domates salçası tuz ve baharatları ekleyip domatesler küçülene kadar pişirelim.

    Ocaktan almaya yakın fesleğen yapraklarını içine atıp bir iki dakika kaynatalım ve ocağı kapatalım.

    Taze fesleğen yaprağı yoksa kullanmak zorunda değilsiniz.

    Tüm karışımı blenderdan geçirelim. Pizza sosu hazır.

    Bu sosu makarnalarda, pizzalarda ve yakışan yemeklerde kullanabilirsiniz.

    AFİYET OLSUN!


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