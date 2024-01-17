En kolay pizza hamuru tarifi! Evde pratik pizza hamuru ve sosu nasıl yapılır? İşte malzeme listesi

Pizza, küçük büyük herkesin vazgeçilmez lezzetlerinden biri. İtalya'nın ünlü lezzeti pizza farklı çeşitleriyle her damağa hitap edebiliyor. Dışarıda bayılarak yenilen bir lezzet olsa da evde pizza yapmak aslında çok basit. Kolaylıkla yapabileceğiniz pizza hamuru, pizza sosu ve dilediğiniz malzemeler ile şipşak lezzetli pizzalar elde etmek mümkün. Peki, pizza hamuru ve sosu nasıl yapılır? Lezzetine bağımlısı olacağınız pizza hamuru ve sosu tarifleri haberimizde.
Pizza sosu için malzemeler;
Pizza sosu yapılışı;
Tavaya zeytinyağını alalım, ikiye bölünen sarımsağı ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.
Kabuğu soyulmuş küp küp doğranan domatesleri ekleyelim ve pişirmeye başlayalım.
Domatesler kaynamaya başlayınca domates salçası tuz ve baharatları ekleyip domatesler küçülene kadar pişirelim.
Ocaktan almaya yakın fesleğen yapraklarını içine atıp bir iki dakika kaynatalım ve ocağı kapatalım.
Taze fesleğen yaprağı yoksa kullanmak zorunda değilsiniz.
Tüm karışımı blenderdan geçirelim. Pizza sosu hazır.
Bu sosu makarnalarda, pizzalarda ve yakışan yemeklerde kullanabilirsiniz.