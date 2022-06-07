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En kolay ve en lezzetli çorba: Ayran aşı çorbası tarifi

07.06.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sıcak yemeklerden uzaklaşılıyor. Sıcak ve ağır yemeklerdense soğuk çorbaları, yemekleri tercih ediyorsanız ayran aşı çorbası tarifi tam size göre! Bu çorba hem oldukça hafif hem de çok lezzetli. Evdeki malzemelerle kolayca yapacağınız ayran aşı çorbasını çok beğeneceksiniz.

En kolay ve en lezzetli çorba: Ayran aşı çorbası tarifi

Sıcak ve klasik çorba tariflerinden sıkıldıysanız ayran aşı çorbasını mutlaka denemelisiniz. Bu çorba isteğe göre hem sıcak hem de soğuk tüketilse de buzdolabında kapalı bir kapta uzun süre muhafaza edilebiliyor. Bu çorba sizi yazlık havasına sokacak ve yemeklerinizin yanına çok yakışacak. Çok kısa bir sürede hazırlanan çorbanın miktarını fazla yapıp birkaç gün tüketebilirsiniz.

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı nohut
  • 250 gram süzme yoğurt
  • 250 gram yoğurt
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı dereotu

Yapılışı

  • 1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.
  • Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.
  • Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.
  • Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.
  • Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.
  • Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!


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