En kolay ve en lezzetli çorba: Ayran aşı çorbası tarifi

Sıcak ve klasik çorba tariflerinden sıkıldıysanız ayran aşı çorbasını mutlaka denemelisiniz. Bu çorba isteğe göre hem sıcak hem de soğuk tüketilse de buzdolabında kapalı bir kapta uzun süre muhafaza edilebiliyor. Bu çorba sizi yazlık havasına sokacak ve yemeklerinizin yanına çok yakışacak. Çok kısa bir sürede hazırlanan çorbanın miktarını fazla yapıp birkaç gün tüketebilirsiniz.

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

250 gram süzme yoğurt

250 gram yoğurt

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı dereotu

Yapılışı

1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.

Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

AFİYET OLSUN!



