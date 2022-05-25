En leziz ve pratik meze: Humus tarifi

Humus eşsiz lezzetiyle bir Orta Doğu mezesidir. Kurulan büyük sofraların içerisinde vazgeçilmez şekilde yer alan humusu evde kolayca yapabilirsiniz. Humusun yapımının zor olduğu düşünülse de oldukça basit ve hızlı şekilde yapabilmeniz mümkündür. Yapacağınız humusu hem kıtır ekmekle hem de cipslerinizin yanında dip sos olarak kullanabilirsiniz.

HUMUS TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı nohut (250 g)

1 tatlı kaşığı karbonat (arzuya göre)

2 diş sarımsak

2 adet limon

½ su bardağı tahin (90-100 ml)

½ çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı nohut

Yapılışı

Nohutları 1 gece veya en az 4-5 saat öncesinden ıslatın. Sindirimi kolaylaştırması ve daha kolay pişmesi için suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Ertesi gün suyunu süzün ve tekrar sudan geçirin.

Nohutları tencereye alıp üzerine su ekleyin ve pişmeye bırakın. Normal bir çelik tencerede 45 dakika kadar pişecektir. Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. 1-2 yemek kaşığı kadar humus üzerinde servis etmek üzere ayırın.

Bu sırada tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu bir kaseye alın. Limonların suyunu da ekleyin. Son olarak sarımsakları ince ince kıyıp onları da ekleyin ve güzelce karıştırın.

Haşladıktan sonra suyunu süzdüğünü nohutları hazırladığınız tahinli karışımla mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alıncaya dek çekin. Eğer mutfak robotu zorlanıyorsa, azar azar zeytinyağı veya su ilave ederek dilediğiniz kıvama ulaşmasını sağlayın.

Ardından servis tabağına alarak tatlı kaşığıyla ortasına bir yuvarlak çizin. Kenara ayırdığınız 1-2 yemek kaşığı nohutu üzerine serpiştirin. Son olarak zeytinyağını gezdirip toz biber serpin ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

