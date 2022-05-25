YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. En leziz ve pratik meze: Humus tarifi

En leziz ve pratik meze: Humus tarifi

25.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nohutla hazırlanan humus en lezzetli mezelerin başında yer alıyor. Hem kıvamı hem de lezzetiyle saatlerce uğraşmışsınız gibi düşünülse de humusu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yapacağınız humus hem sizin hem de sevdiklerinizin mutlu olmasını sağlayacak. Bu lezzetli humus tarifini mutlaka denemelisiniz.

En leziz ve pratik meze: Humus tarifi

Humus eşsiz lezzetiyle bir Orta Doğu mezesidir. Kurulan büyük sofraların içerisinde vazgeçilmez şekilde yer alan humusu evde kolayca yapabilirsiniz. Humusun yapımının zor olduğu düşünülse de oldukça basit ve hızlı şekilde yapabilmeniz mümkündür. Yapacağınız humusu hem kıtır ekmekle hem de cipslerinizin yanında dip sos olarak kullanabilirsiniz.

HUMUS TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı nohut (250 g)
  • 1 tatlı kaşığı karbonat (arzuya göre)
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet limon
  • ½ su bardağı tahin (90-100 ml)
  • ½ çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 yemek kaşığı nohut

h1

Yapılışı

  • Nohutları 1 gece veya en az 4-5 saat öncesinden ıslatın. Sindirimi kolaylaştırması ve daha kolay pişmesi için suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Ertesi gün suyunu süzün ve tekrar sudan geçirin.
  • Nohutları tencereye alıp üzerine su ekleyin ve pişmeye bırakın. Normal bir çelik tencerede 45 dakika kadar pişecektir. Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. 1-2 yemek kaşığı kadar humus üzerinde servis etmek üzere ayırın.
  • Bu sırada tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu bir kaseye alın. Limonların suyunu da ekleyin. Son olarak sarımsakları ince ince kıyıp onları da ekleyin ve güzelce karıştırın.
  • Haşladıktan sonra suyunu süzdüğünü nohutları hazırladığınız tahinli karışımla mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alıncaya dek çekin. Eğer mutfak robotu zorlanıyorsa, azar azar zeytinyağı veya su ilave ederek dilediğiniz kıvama ulaşmasını sağlayın.
  • Ardından servis tabağına alarak tatlı kaşığıyla ortasına bir yuvarlak çizin. Kenara ayırdığınız 1-2 yemek kaşığı nohutu üzerine serpiştirin. Son olarak zeytinyağını gezdirip toz biber serpin ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamamen aynısı! Nefis Pastane Poğaçası TarifiTamamen aynısı! Nefis Pastane Poğaçası Tarifi
Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratikMeşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik
Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Kütür kütür turşu için bunu deneyin

Ne yaparsanız yapın olmuyor mu? Kütür kütür turşu için bunu deneyin

Yaz için vazgeçilmez içecek! Üstelik hafızayı güçlendiriyor…

Yaz için vazgeçilmez içecek! Üstelik hafızayı güçlendiriyor…

Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

Sakın dökmeyin! Öyle çok faydası var ki şaşıracaksınız…

İlginizi Çekebilir

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.