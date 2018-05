En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

Mangal keyfinin daha sağlıklı ve lezzetli olması için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Mis gibi kokan etinizin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız bu ipuçları tam size göre;

Ne yağlı ne yağsız et

Eti seçerken çok yağlı ya da yağsız et almayın. Yağ oranı orta kıvamda olmalı. Çok yağlı et ateşin yağlanmasına ve etin zehirlemesine neden olabilir. Yağsız et de kendi yağından yoksun pişeceği için çok lezzetli olmaz ve kuru olur.

Limon ve soğanla lezzetlendirin

Mangal yaparken, karşılaşılan sorunlardan biri etin ızgaraya yapışmasıdır. Eğer böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız, bir büyük baş soğanı ikiye bölün ve suyunu ızgaraya sürün. Izgara böylece temizlenmiş de olacak. Diğer yandan, limon kabuğunu et pişmeden birkaç dakika önce ateşe atarsanız, ete hoş bir aroma katmış olacaksınız.

Balığı tuzlu suda bekletin

Balığı mangala atmadan önce 10 dakika boyunca tuzlu suda bekletin. Balığı bu uygulamadan sonra pişirirseniz, balık parçalara ayrılmayacaktır.

Elma suyu kullanın

Etinizin daha lezzetli olmasını istiyorsanız, bir sprey şişesine elma suyu doldurun ve et pişerken üstüne sıkın. Böylece, etiniz hem daha lezzetli hem daha yumuşak olacaktır.