En lezzetli mangalı yapmak için püf noktaları

Mangal keyfinin daha sağlıklı ve lezzetli olması için dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır. Mis gibi kokan etinizin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız bu ipuçları tam size göre;
Ne yağlı ne yağsız et
Eti seçerken çok yağlı ya da yağsız et almayın. Yağ oranı orta kıvamda olmalı. Çok yağlı et ateşin yağlanmasına ve etin zehirlemesine neden olabilir. Yağsız et de kendi yağından yoksun pişeceği için çok lezzetli olmaz ve kuru olur.
Limon ve soğanla lezzetlendirin
Mangal yaparken, karşılaşılan sorunlardan biri etin ızgaraya yapışmasıdır. Eğer böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız, bir büyük baş soğanı ikiye bölün ve suyunu ızgaraya sürün. Izgara böylece temizlenmiş de olacak. Diğer yandan, limon kabuğunu et pişmeden birkaç dakika önce ateşe atarsanız, ete hoş bir aroma katmış olacaksınız.
Balığı tuzlu suda bekletin
Balığı mangala atmadan önce 10 dakika boyunca tuzlu suda bekletin. Balığı bu uygulamadan sonra pişirirseniz, balık parçalara ayrılmayacaktır.
Elma suyu kullanın
Etinizin daha lezzetli olmasını istiyorsanız, bir sprey şişesine elma suyu doldurun ve et pişerken üstüne sıkın. Böylece, etiniz hem daha lezzetli hem daha yumuşak olacaktır.
Köftelerin üzerine buz koyun
Mangalda köfte pişireceksiniz, bu kez başka bir önerimiz var. Köftelerin üzerine buz veya tereyağı koyarsanız, hem sulu hem de muhteşem tada sahip olmasını sağlarsınız.
Mangal yaparken dikkat edilecek kurallar
Sucuk ve sosis gibi işlenmiş gıdalardan kaçının. Bu yiyeceklerin, kolon kanseri riskini artırdığı bilinir.
Ateşe yaklaştırmayın: Et ile ateşin arasında 15 cm mesafe olmasına çok dikkat edin.
Sıralamaya dikkat edin: Malzemeleri sırasıyla az yağlıdan çok yağlıya doğru pişirin.
Yağsız eti tercih edin: Zararlı kimyasallardan olan polisiklik hidrokarbonlar ısı etkisiyle etten ayrılan yağın ateş üzerine damlayıp buharlaşarak tekrar ete ulaşması sonucu oluşuyor. Damlamanın daha az olması için yağsız etleri tercih edin.
Küçük parçalar koyun: Büyük parça etlerde küçük parça etlere göre pişme süresi daha uzun olacağından mangalda kalma süresi uzar, kanserojen madde oluşum riski artar.
Yağları temizleyin: Etin üzerindeki yağ tabakalarının etten ayrılması kanserojen bileşenlerin oluşmasını azaltır.
Mangalda bekletmeyin: Etin mangalda kalma süresi uzadıkça kanserojen madde oluşma riski artıyor.
Eti terbiye edin: Etlerin sıvıyağ, sirke ve limon ile terbiye edilmesi pişirme süresinin kısalmasını, haliyle etin mangalda kalma süresinin azalmasını sağlar.
Baharatlardan faydalanın: Bilimsel çalışmalar, marine işlemi sırasında kırmızı biber, kara biber ve kekik kullanılan etlerde daha az kanserojen madde oluştuğunu ortaya koyuyor.
Bol yeşil salata ile tüketin: Mangal etinin yanında bol yeşil salata tüketin. C vitamini antioksidan etkisi sayesinde, etin mangalda pişmesi esnasında ortaya çıkabilecek kanserojen maddelerin zararlı etkisini azaltır.
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