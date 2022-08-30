En mutlu günü kabusa döndü! Uyarıları dikkate almayınca...

Yerel basın tarafından isminin ‘Ruan’ olduğu açıklanan genç adam, 24 Ağustos’ta, düğün fotoğraf çekimi için bir grup arkadaşı ve nişanlısıyla birlikte turistlerin uğrak noktalarından biri olan Spruce Meadow'da poz veriyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak hava koşullarının kötüleşmesiyle düşen yıldırım damadı yakaladı. Sağlık ekibi bölgeye hızla ulaşmayı başarsa da genç adamı hayatta tutamadılar. Yakındaki bir hastaneye götürülen adamın öldüğü açıklandı, nişanlısı ve çevredeki diğer kişiler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

UYARI YAPILMIŞTI

Yerel basın, yıldırım düşmeden önce fırtına çıkacağına dair sarı alarm verildiğine dikkat çekti ve haberlerde gelin ve damadın uyarıya rağmen fotoğraf çektirmek için bölgeye gittiği belirtildi.



