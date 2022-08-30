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En mutlu günü kabusa döndü! Uyarıları dikkate almayınca...

30.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Yunnan eyaletinde, yürek burkan bir olay meydana geldi. Evlenmeye hazırlanan genç bir çift, düğün öncesi fotoğraf çekimi için manzarası güzel bir yer olan Jade Dragon Kar Dağı'a gitmişti. Ancak yaşanan talihsiz olay sonucu, damadın üzerine yıldırım düştü ve hayatını kaybetti.

Yerel basın tarafından isminin ‘Ruan’ olduğu açıklanan genç adam, 24 Ağustos’ta, düğün fotoğraf çekimi için bir grup arkadaşı ve nişanlısıyla birlikte turistlerin uğrak noktalarından biri olan Spruce Meadow'da poz veriyordu.

HAYATINI KAYBETTİ

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Ancak hava koşullarının kötüleşmesiyle düşen yıldırım damadı yakaladı. Sağlık ekibi bölgeye hızla ulaşmayı başarsa da genç adamı hayatta tutamadılar. Yakındaki bir hastaneye götürülen adamın öldüğü açıklandı, nişanlısı ve çevredeki diğer kişiler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

UYARI YAPILMIŞTI

Yerel basın, yıldırım düşmeden önce fırtına çıkacağına dair sarı alarm verildiğine dikkat çekti ve haberlerde gelin ve damadın uyarıya rağmen fotoğraf çektirmek için bölgeye gittiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yıldırım düğün
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