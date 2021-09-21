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En büyük hayali kamyon şoförü olmaktı! Pembe kamyonuyla seyahatlerini paylaşıyor, milyonlarca kişi izliyor

21.09.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört çocuk annesi Sheila Bellaver, 11 yıl boyunca kamyon şoförü olarak çalıştı. İşinde kullandığı pembe kamyonuyla seyahatlerini paylaşan Bellaver, bir anda popülerleşti. Instagram hesabında 2 milyon takipçiye ulaşan Bellaver, bir yandan da sosyal medya fenomeni olarak para kazanıyor.

En büyük hayali kamyon şoförü olmaktı! Pembe kamyonuyla seyahatlerini paylaşıyor, milyonlarca kişi izliyor

Brezilya’nın çeşitli eyaletlerine pembe kamyonuyla sebze ve myve götüren Sheila Bellaver, hayalini yaşarken iki milyon takipçisi ile sosyal medyada sansasyon haline geldi. Gerçek adı Sheila Rose Marchiori olan kamyon şoförü gündelik işlerini yaparken sosyal medyada düzenli olarak içerik paylaşıyor. Kamyonunda bir yaşam alanı oluşturduğunu söyleyen Bellaver, tam donanımlı bir mutfak, bir televizyon ve hatta saç maşasına sahip. Sheila, her zaman bir kamyon şoförü olmak istediğini ancak genç yaşta evlendiğini ve çocuklarını büyütmek için hayallerini ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. 27 yaşında hayali gerçek oldu ve ağır vasıta kullanmaya başladı.

GÜÇLÜ KADIN İMAJI YARATMAK İSTEDİ

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Sheila, kamyonunun rengi olarak pembeyi seçmesini, “Benim için hiçbir yerden, kırsaldan gelen ve bugün kendi eşyalarına sahip olan kazanan bir kadının dönüm noktasını temsil etmesi” olduğunu söyledi.

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Kamyoncu dünyasının erkeklerin egemen olduğu imajıyla kadınlığıyla savaştığını açıkladı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Bellaver, boş zamanlarında ise saç bakımına özen gösteriyor.

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