En pahalı köy! Burada evi olanlar artık milyoner

Yaklaşık 150 kişinin yaşadığı İngiliz köyü South Pool kartpostalları aratmayan görüntüsü ile turistlerin dikkatini çeken köyler arasında yer alıyor. Köyü ziyaret edenler burayı “muhteşem Devon kırsalı” olarak tanımlıyor. Ancak köyün ünü güzelliğiyle sınırlı değil. Bu köyde evi olanlar milyoner sayılıyor. Ülkenin en pahalı evlerinin yer aldığı köyde bir evin yaklaşık değeri 410 bin Sterlin yani 24 milyon Türk lirası.

TARİHİ 1318 YILLARINA UZANIYOR

South Pool’un ünü bununla da sınırlı değil. Köy, The Telegraph tarafından hazırlanan “Britanya’nın en seçkin 48 köyü” listesine girmeyi başarmış durumda. Köyün tarihi ise 1318 yılına kadar dayanıyor. Köye ulaşım sadece karayolu ile sağlanmıyor. Kano, tekne ve kürek sörfüyle gelenler mevcut. Köyün güzel doğasının ve pahalı mimarisinin yanı sıra mutfak kültürü de ön planda.

Köyün eşsiz güzelliği gayrimenkul fiyatlarını da etkilemiş durumda. Köyde ortalama evlerin fiyatı 24 milyon Türk lirası değerinde. Mülklerin değeri ise 1 milyon sterlini aşmış durumda.

Köydeki mülklerin büyük bir kısmı ikinci ev olarak kullanılırken, ev sahiplerinin önemli bir bölümünü Londra’dan gelen varlıklı yatırımcılar oluşturuyor. Yaz aylarında nüfus artış gösterse de kış aylarında South Pool oldukça sakin bir atmosfere bürünüyor. Köyde yaşayan az sayıdaki yerleşik halk, bu sakinliği ve doğayla iç içe yaşamı en büyük ayrıcalık olarak görüyor.

Tarihi taş evler, bakımlı bahçeler ve kıyıya açılan küçük iskeleler köyün karakteristik dokusunu oluşturuyor. Turistler ise özellikle fotoğrafçılık, doğa yürüyüşleri ve su sporları için South Pool’u tercih ediyor. Yerel restoranlarda deniz ürünleri ve geleneksel İngiliz mutfağından örnekler sunulurken, bölgeye özgü ürünler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tüm bu özellikler, South Pool’u yalnızca bir köy değil, adeta bir “yaşam tarzı” sembolü haline getiriyor.