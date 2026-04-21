En popüler bebek isimleri belli oldu: Liste değişti!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2025 yılının en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu. Kız ve erkek bebeklerde en popüler üçer isim 2025 yılında binlerce bebekte nüfusa işlendi.

En popüler bebek isimleri belli oldu: Liste değişti!
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Çocuk 2025" bültenini açıkladı. 2025 yılında bir önceki yıla oranla isim listesi güncellendi.

Geçen yıl doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Göktuğ ve Metehan, en popüler kız bebek isimleri ise Alya, Defne ve Gökçe oldu.

BU İSİMLERE SAHİP BİNLERCE BEBEK VAR

Doğan erkek bebeklerin 7 bin 527'sine Alparslan, 6 bin 36'sına Göktuğ, 5 bin 393'üne Metehan, kız bebeklerin 8 bin 751'ine Alya, 7 bin 731'ine Defne, 7 bin 603'üne ise Gökçe ismi verildi.

O İSİMLER GERİDE KALDI

Türkiye'de 2025'te 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Ömer, kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Ecrin olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler:
bebek isim tüik
