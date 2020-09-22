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En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep Tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kahvaltıların en sevilen tatlarından olan krepleri sütsüz de kolayca yapabilirsiniz. İster kalabalık misafir sofralarında ister yalnız başınıza yapacağınız kahvaltılar için hazırlayacağınız sütsüz krepleri tatlı ya da tuzlu olarak da tüketebilirsiniz.

En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep Tarifi

Türk mutfağında özellikle kahvaltılarda tercih edilen ve akıtma adıyla da bilinen krebi sütsüz de yapabilirsiniz. Genellikle süt ile yapılan krep tarifini sütsüz de yapabileceğiniz biliyor muydunuz? Eğer süt sevmiyorsanız veya evde süt kalmadığı için krep yapamayacağınızı düşünüyorsanız sütsüz krep tarifi kolay yapımıyla sofralarınızı şenlendirir.

Hazırlanış aşamasında un, yumurta ve süt olsa da eğer mutfağınızda süt yoksa pekâla sütsüz krep tarifini uygulayabilirsiniz. Süt yerine diğer sıvı maddelerini kullanabilir, yine aynı malzemelerle sütsüz krep yapılışı işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Hatta daha da lezzetlendirmek isterseniz tereyağı kullanabilir, üzerine bal sürerek kahvaltınızı taçlandırabilirsiniz.

Sütsüz krep yapılış aşamaları ve gereken malzemeleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Pratik krep tarifi sütsüz ve tamamen su ile yapılabilir. Son zamanlarda yalnızca kahvaltılarda değil ara öğünlerde de tercih edilen krep için malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz.

Sütsüz Krep Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 tane yumurta
  • Bir su bardağından biraz daha az su
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı un

Sütsüz Krep Yapılışı

  • Derin bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı kırın ve bir çırpıcı ile güzelce çırpın.
  • Üzerine bir su bardağından biraz daha az suyu ve 1 çay bardağı sıvı yağı ilave edin.
  • Daha sonra 1,5 su bardağı unu elekle eleyerek ilave edin. 1 çay kaşığı tuzu da atarak iyice çırpın. Pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.
  • Kabın üzerini temiz bir havlu ya da streç filmle kapatarak, bir köşede dinlendirebilirsiniz. Tercihen buzdolabında dinlendirmeniz önerilir.
  • Yapışmaz ve yanmaz bir tava ya da krep tavasını ocağa alın. Tavanın tabanını birkaç damla sıvı yağ ile yağlayın.
  • Hazırladığınız krep karışımından 1 kepçe miktarında karışımı tavaya dökün ve iyice yayılmasını sağlayın. Tabii bu işlemi yaparken biraz hızlı olmanız gerekir.
  • Krep pişmeye başlayınca taban kısmı hamurlaşacak ve üzeri göz göz olacaktır. Bu esnada çevirerek diğer tarafını da pişirin.
  • Tüm karışıma bu işlemleri uygulayın.
  • Hazırladığınız krep parçalarını geniş bir servis tabağına alabilir. Direkt o şekilde servis yapabilirsiniz.

Sütsüz Krep Servis Önerileri

Sütsüz kreplerinizi hazırladıktan sonra dilerseniz üzerine krem peynir, reçel, marmelat gibi ürünleri sürebilir, üst üste koyarak pasta görünümü verebilirsiniz. Böylece herkesin tabağına dağıtırken üçgen şekilde keserek servis yapabilirsiniz.
Krep servisinizi brunch saatlerinde yapacaksanız, kreplerin yanına bitter çikolata parçaları rendeleyebilir ya da sürülebilir fıstıklı çikolata da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz çocuklarınızın sağlıklı beslenme rutinlerini bozmamak adına meyve parçacıklarıyla da servis yapabilirsiniz.

Kolay ve Lezzetli Sütsüz Krep İçin Püf Noktaları

Krep karışımının kıvamı çok katı olursa bir miktar daha su ekleyebilirsiniz.
Kreplerin istenilen kıvamda pişmesi için hafifçe yağlanmış tavanın yeterince ısınması gereklidir. Karışım tavaya döküldükten sonra hızlı hareketler ile yayılmalı ve göz göz olur olmaz hemen arkası döndürülerek pişirilmelidir.
Sütsüz krep tarifi için verilen malzemeler ortalama 3 kişiliktir. Eğer isterseniz 1 kişilik sütsüz krep tarifi yapmak için malzemeleri yarı yarıya azaltabilirsiniz. Bununla birlikte kalabalık aile sofralarında, kahvaltıda en çok tercih edilen yiyeceklerden biri olduğu için biraz fazla sayıda krep hazırlamanız gerekebilir. Örnek vermek gerekirse, sütsüz krep tarifi 10 kişilik yapılacaksa, yukarıda verilen malzemeleri 3-4 katına çıkarmanız gereklidir.

Sütsüz Krep Kalori Değeri

Sütsüz krep tarifi kolay hazırlanan ve anında tüketilebilecek kadar lezzetli bir kahvaltılıktır. Her yaştan kişinin damak lezzetine hitap eden krep karışımına eklenen un miktarı, 1 krepten elde edilen kalori miktarını da etkiler. Bu nedenle diyet yapan kişilerin beyaz un yerine kepekli un ya da tam buğday unu ile krep hazırlamaları tavsiye edilir. Bununla birlikte krep içerisine eklenen yağ oranı da kalori miktarını artırdığından, sıvı yağ yerine sızma zeytinyağı da kullanılabilir. Böylece normal şekilde hazırlanmış, orta boy bir sütsüz krep ortalama 185 kalori iken, aynı büyüklükteki diyet krep yaklaşık 107 kaloridir. Eğer krep boyutu büyüyerek 100 grama çıkarsa, kalori miktarı da 165 kalori olacaktır.

Aynı boyutta daha çok krep tüketmek isterseniz, tam buğday unu ile hazırlamanız tavsiye edilir. B vitamini açısından oldukça zengin olan ve sindirimi kolay un çeşitlerinden sayılan tam buğday unu, hazırladığınız kreplerin de son derece hafif olmasını sağlar. Böylece tam buğday unu ile hazırlanan orta boy bir krep ortalama 85 kalori olur.


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