En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep Tarifi

Türk mutfağında özellikle kahvaltılarda tercih edilen ve akıtma adıyla da bilinen krebi sütsüz de yapabilirsiniz. Genellikle süt ile yapılan krep tarifini sütsüz de yapabileceğiniz biliyor muydunuz? Eğer süt sevmiyorsanız veya evde süt kalmadığı için krep yapamayacağınızı düşünüyorsanız sütsüz krep tarifi kolay yapımıyla sofralarınızı şenlendirir.
Hazırlanış aşamasında un, yumurta ve süt olsa da eğer mutfağınızda süt yoksa pekâla sütsüz krep tarifini uygulayabilirsiniz. Süt yerine diğer sıvı maddelerini kullanabilir, yine aynı malzemelerle sütsüz krep yapılışı işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Hatta daha da lezzetlendirmek isterseniz tereyağı kullanabilir, üzerine bal sürerek kahvaltınızı taçlandırabilirsiniz.
Sütsüz krep yapılış aşamaları ve gereken malzemeleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Pratik krep tarifi sütsüz ve tamamen su ile yapılabilir. Son zamanlarda yalnızca kahvaltılarda değil ara öğünlerde de tercih edilen krep için malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz.
Sütsüz kreplerinizi hazırladıktan sonra dilerseniz üzerine krem peynir, reçel, marmelat gibi ürünleri sürebilir, üst üste koyarak pasta görünümü verebilirsiniz. Böylece herkesin tabağına dağıtırken üçgen şekilde keserek servis yapabilirsiniz.
Krep servisinizi brunch saatlerinde yapacaksanız, kreplerin yanına bitter çikolata parçaları rendeleyebilir ya da sürülebilir fıstıklı çikolata da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz çocuklarınızın sağlıklı beslenme rutinlerini bozmamak adına meyve parçacıklarıyla da servis yapabilirsiniz.
Krep karışımının kıvamı çok katı olursa bir miktar daha su ekleyebilirsiniz.
Kreplerin istenilen kıvamda pişmesi için hafifçe yağlanmış tavanın yeterince ısınması gereklidir. Karışım tavaya döküldükten sonra hızlı hareketler ile yayılmalı ve göz göz olur olmaz hemen arkası döndürülerek pişirilmelidir.
Sütsüz krep tarifi için verilen malzemeler ortalama 3 kişiliktir. Eğer isterseniz 1 kişilik sütsüz krep tarifi yapmak için malzemeleri yarı yarıya azaltabilirsiniz. Bununla birlikte kalabalık aile sofralarında, kahvaltıda en çok tercih edilen yiyeceklerden biri olduğu için biraz fazla sayıda krep hazırlamanız gerekebilir. Örnek vermek gerekirse, sütsüz krep tarifi 10 kişilik yapılacaksa, yukarıda verilen malzemeleri 3-4 katına çıkarmanız gereklidir.
Sütsüz krep tarifi kolay hazırlanan ve anında tüketilebilecek kadar lezzetli bir kahvaltılıktır. Her yaştan kişinin damak lezzetine hitap eden krep karışımına eklenen un miktarı, 1 krepten elde edilen kalori miktarını da etkiler. Bu nedenle diyet yapan kişilerin beyaz un yerine kepekli un ya da tam buğday unu ile krep hazırlamaları tavsiye edilir. Bununla birlikte krep içerisine eklenen yağ oranı da kalori miktarını artırdığından, sıvı yağ yerine sızma zeytinyağı da kullanılabilir. Böylece normal şekilde hazırlanmış, orta boy bir sütsüz krep ortalama 185 kalori iken, aynı büyüklükteki diyet krep yaklaşık 107 kaloridir. Eğer krep boyutu büyüyerek 100 grama çıkarsa, kalori miktarı da 165 kalori olacaktır.
Aynı boyutta daha çok krep tüketmek isterseniz, tam buğday unu ile hazırlamanız tavsiye edilir. B vitamini açısından oldukça zengin olan ve sindirimi kolay un çeşitlerinden sayılan tam buğday unu, hazırladığınız kreplerin de son derece hafif olmasını sağlar. Böylece tam buğday unu ile hazırlanan orta boy bir krep ortalama 85 kalori olur.
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