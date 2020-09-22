En Pratik Kahvaltılık: Sütsüz Krep Tarifi

Türk mutfağında özellikle kahvaltılarda tercih edilen ve akıtma adıyla da bilinen krebi sütsüz de yapabilirsiniz. Genellikle süt ile yapılan krep tarifini sütsüz de yapabileceğiniz biliyor muydunuz? Eğer süt sevmiyorsanız veya evde süt kalmadığı için krep yapamayacağınızı düşünüyorsanız sütsüz krep tarifi kolay yapımıyla sofralarınızı şenlendirir.

Hazırlanış aşamasında un, yumurta ve süt olsa da eğer mutfağınızda süt yoksa pekâla sütsüz krep tarifini uygulayabilirsiniz. Süt yerine diğer sıvı maddelerini kullanabilir, yine aynı malzemelerle sütsüz krep yapılışı işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Hatta daha da lezzetlendirmek isterseniz tereyağı kullanabilir, üzerine bal sürerek kahvaltınızı taçlandırabilirsiniz.

Sütsüz krep yapılış aşamaları ve gereken malzemeleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Pratik krep tarifi sütsüz ve tamamen su ile yapılabilir. Son zamanlarda yalnızca kahvaltılarda değil ara öğünlerde de tercih edilen krep için malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz.

Sütsüz Krep Tarifi İçin Malzemeler

2 tane yumurta

Bir su bardağından biraz daha az su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı un

Sütsüz Krep Yapılışı

Derin bir kabın içerisine 2 adet yumurtayı kırın ve bir çırpıcı ile güzelce çırpın.

Üzerine bir su bardağından biraz daha az suyu ve 1 çay bardağı sıvı yağı ilave edin.

Daha sonra 1,5 su bardağı unu elekle eleyerek ilave edin. 1 çay kaşığı tuzu da atarak iyice çırpın. Pürüzsüz bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin.

Kabın üzerini temiz bir havlu ya da streç filmle kapatarak, bir köşede dinlendirebilirsiniz. Tercihen buzdolabında dinlendirmeniz önerilir.

Yapışmaz ve yanmaz bir tava ya da krep tavasını ocağa alın. Tavanın tabanını birkaç damla sıvı yağ ile yağlayın.

Hazırladığınız krep karışımından 1 kepçe miktarında karışımı tavaya dökün ve iyice yayılmasını sağlayın. Tabii bu işlemi yaparken biraz hızlı olmanız gerekir.

Krep pişmeye başlayınca taban kısmı hamurlaşacak ve üzeri göz göz olacaktır. Bu esnada çevirerek diğer tarafını da pişirin.

Tüm karışıma bu işlemleri uygulayın.

Hazırladığınız krep parçalarını geniş bir servis tabağına alabilir. Direkt o şekilde servis yapabilirsiniz.

Sütsüz Krep Servis Önerileri

Sütsüz kreplerinizi hazırladıktan sonra dilerseniz üzerine krem peynir, reçel, marmelat gibi ürünleri sürebilir, üst üste koyarak pasta görünümü verebilirsiniz. Böylece herkesin tabağına dağıtırken üçgen şekilde keserek servis yapabilirsiniz.

Krep servisinizi brunch saatlerinde yapacaksanız, kreplerin yanına bitter çikolata parçaları rendeleyebilir ya da sürülebilir fıstıklı çikolata da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz çocuklarınızın sağlıklı beslenme rutinlerini bozmamak adına meyve parçacıklarıyla da servis yapabilirsiniz.