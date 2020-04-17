En sağlıklısı bu tarif! Evde köy ekmeği nasıl yapılır?

Beslenme alışkanlıklarının temel maddesi ekmeği sevmeyen yoktur. Ekmeksiz sofraya oturmayan Türk halkının en sevdiği aktivitelerden biri de evde keyifle köy ekmeği yapmak. Beyaz unla, buğday unuyla veya mısır unuyla evlerinizde birbirinden lezzetli köy ekmeklerinden siz de yapabilirsiniz.

BUĞDAY UNLU KÖY EKMEĞİ

Buğday unuyla köy ekmeği yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle;

1 kilogram buğday unu

1 paket yaş maya

3 su bardağı su (ılık olacak)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı kepek

Köy ekmeği yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;

Derin bir kap içerisine yaş mayayı koyun ve üzerine 1 su bardağı kadar ılık suyu, tuzu, toz şekeri dökün. Hepsini maya tamamen eriyene kadar karıştırın.

Karıştırdığınız karışımı 15 dakika kadar bekletin.

Hamur yoğurmak için büyük bir kaba geçin. İçerisine unu ekleyerek ortasını havuz şeklinde elinizle açın.

Unun ortasına yaş mayayı ve sıvı yağı ekleyin.

Sonrasında geriye kalan 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Hamur kıvamı tuttuğunda fırın tepsisini önce yağlayın ve ardından üzerine kepek serpin.

Kepeklerin üzerine ekmek şekli verdiğiniz hamuru yerleştirin.

30 dakika boyunca tepsi mayası yapın.

Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında ekmeği 35-40 dakika boyunca pişirin.