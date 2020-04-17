En sağlıklısı bu tarif! Evde köy ekmeği nasıl yapılır?

Beslenme alışkanlıklarının temel maddesi ekmeği sevmeyen yoktur. Ekmeksiz sofraya oturmayan Türk halkının en sevdiği aktivitelerden biri de evde keyifle köy ekmeği yapmak. Beyaz unla, buğday unuyla veya mısır unuyla evlerinizde birbirinden lezzetli köy ekmeklerinden siz de yapabilirsiniz.
Buğday unuyla köy ekmeği yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle;
1 kilogram buğday unu
1 paket yaş maya
3 su bardağı su (ılık olacak)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı kepek
Köy ekmeği yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;
Derin bir kap içerisine yaş mayayı koyun ve üzerine 1 su bardağı kadar ılık suyu, tuzu, toz şekeri dökün. Hepsini maya tamamen eriyene kadar karıştırın.
Karıştırdığınız karışımı 15 dakika kadar bekletin.
Hamur yoğurmak için büyük bir kaba geçin. İçerisine unu ekleyerek ortasını havuz şeklinde elinizle açın.
Unun ortasına yaş mayayı ve sıvı yağı ekleyin.
Sonrasında geriye kalan 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Hamur kıvamı tuttuğunda fırın tepsisini önce yağlayın ve ardından üzerine kepek serpin.
Kepeklerin üzerine ekmek şekli verdiğiniz hamuru yerleştirin.
30 dakika boyunca tepsi mayası yapın.
Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında ekmeği 35-40 dakika boyunca pişirin.
Köy ekmeği için gerekli olan malzemeler şöyle;
500 gram beyaz un (4,5 su bardağı un)
350 ml su (1 su bardağı su 200 ml)
6 gram tuz (1 tatlı kaşığı tuz 8 gram)
2 gram instant maya (1 paket instant maya 10 gram)
Beyaz unlu köy ekmeğinin yapım aşamaları ise şöyle;
Malzemeleri hamur kabında tahta kaşık ile karıştırdıktan sonra yoğurun.
Hamur kıvamı tutunca üzerini nemli bezle örtün ve 12 saat mayalayın. Bu uzun süreyi uykudayken geçirmek isterseniz hamuru geceden mayalanmaya bırakabilirsiniz.
Tezgahın üzerini unlayın ve hamuru burada yoğurmaya başlayın.
Hazırlanan hamuru içerisine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine yerleştirin.
Ekmek hamurunu 2 saat boyunca tepside mayalanmaya bırakın.
Fırını 230 derecede önceden ısıtın.
Mayalanma süresi tamamlanınca fırına vereceğiniz döküm tencereyi ısınması için fırına yerleştirin. Döküm tencereniz yoksa kapağı olan bir borcam da kullanabilirsiniz.
Isınması için koyduğunuz döküm tencere ile birlikte fırının tabanına da içi suyla dolu olan küçük bir kase koyun.
Döküm tencere ısınınca içerisine ekmek hamurunu ekleyin.
Yarım saatlik bir süre boyunca 230 derecelik fırında ekmeği pişirin.
Yarım saat tamamlanınca tencerenin kapağını açarak 40 dakika daha ekmeğin üzerini pişirin. İşte köy ekmeğiniz hazır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum