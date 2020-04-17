YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. En sağlıklısı bu tarif! Evde köy ekmeği nasıl yapılır?

En sağlıklısı bu tarif! Evde köy ekmeği nasıl yapılır?

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk halkının sofralarının olmazsa olmazı ekmektir. Ülkemizde ekmekle makarna ve pilav yiyen insanların sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Fırınlardan alacağınız ekmeğin yeri ayrı, evi mis gibi kokusuyla kaplayan köy ekmeğinin yeri ise apayrı. İşte beyaz un ve tam buğday unuyla yapılan leziz köy ekmeği tarifleri ile karşınızdayız.

En sağlıklısı bu tarif! Evde köy ekmeği nasıl yapılır?

Beslenme alışkanlıklarının temel maddesi ekmeği sevmeyen yoktur. Ekmeksiz sofraya oturmayan Türk halkının en sevdiği aktivitelerden biri de evde keyifle köy ekmeği yapmak. Beyaz unla, buğday unuyla veya mısır unuyla evlerinizde birbirinden lezzetli köy ekmeklerinden siz de yapabilirsiniz.

BUĞDAY UNLU KÖY EKMEĞİ

ekmekek

Buğday unuyla köy ekmeği yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle;

1 kilogram buğday unu
1 paket yaş maya
3 su bardağı su (ılık olacak)
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı kepek

Köy ekmeği yapabilmek için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle;

Derin bir kap içerisine yaş mayayı koyun ve üzerine 1 su bardağı kadar ılık suyu, tuzu, toz şekeri dökün. Hepsini maya tamamen eriyene kadar karıştırın.
Karıştırdığınız karışımı 15 dakika kadar bekletin.
Hamur yoğurmak için büyük bir kaba geçin. İçerisine unu ekleyerek ortasını havuz şeklinde elinizle açın.
Unun ortasına yaş mayayı ve sıvı yağı ekleyin.
Sonrasında geriye kalan 2 su bardağı suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Hamur kıvamı tuttuğunda fırın tepsisini önce yağlayın ve ardından üzerine kepek serpin.
Kepeklerin üzerine ekmek şekli verdiğiniz hamuru yerleştirin.
30 dakika boyunca tepsi mayası yapın.
Önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında ekmeği 35-40 dakika boyunca pişirin.

BEYAZ UNLU KÖY EKMEĞİ

ekmek2

Köy ekmeği için gerekli olan malzemeler şöyle;

500 gram beyaz un (4,5 su bardağı un)
350 ml su (1 su bardağı su 200 ml)
6 gram tuz (1 tatlı kaşığı tuz 8 gram)
2 gram instant maya (1 paket instant maya 10 gram)
Beyaz unlu köy ekmeğinin yapım aşamaları ise şöyle;

Malzemeleri hamur kabında tahta kaşık ile karıştırdıktan sonra yoğurun.
Hamur kıvamı tutunca üzerini nemli bezle örtün ve 12 saat mayalayın. Bu uzun süreyi uykudayken geçirmek isterseniz hamuru geceden mayalanmaya bırakabilirsiniz.
Tezgahın üzerini unlayın ve hamuru burada yoğurmaya başlayın.
Hazırlanan hamuru içerisine yağlı kağıt koyduğunuz fırın tepsisine yerleştirin.
Ekmek hamurunu 2 saat boyunca tepside mayalanmaya bırakın.
Fırını 230 derecede önceden ısıtın.
Mayalanma süresi tamamlanınca fırına vereceğiniz döküm tencereyi ısınması için fırına yerleştirin. Döküm tencereniz yoksa kapağı olan bir borcam da kullanabilirsiniz.
Isınması için koyduğunuz döküm tencere ile birlikte fırının tabanına da içi suyla dolu olan küçük bir kase koyun.
Döküm tencere ısınınca içerisine ekmek hamurunu ekleyin.
Yarım saatlik bir süre boyunca 230 derecelik fırında ekmeği pişirin.
Yarım saat tamamlanınca tencerenin kapağını açarak 40 dakika daha ekmeğin üzerini pişirin. İşte köy ekmeğiniz hazır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...
Etimek tatlısı tarifi: Hem çok kolay hem de leziz! Etimek tatlısı tarifi: Hem çok kolay hem de leziz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köy ekmeği tarifi, ekmek tarifi, ekmek nasıl yapılır,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Yoğun bakıma şahit olan evden dışarıya adım atmaz

Yoğun bakıma şahit olan evden dışarıya adım atmaz

Aşk bacayı sardı mı? Olay görüntüler

Aşk bacayı sardı mı? Olay görüntüler

Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı!

Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı!

Doğduğun Ev Kaderindir final mi yaptı? Ünlü oyunculardan açıklama

Doğduğun Ev Kaderindir final mi yaptı? Ünlü oyunculardan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Muzlu yulaf lapası nasıl yapılır?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balgam söktürücü tarifler! Soğan, bal, pul biber...

Balgam söktürücü tarifler! Soğan, bal, pul biber...

Evde hamburgercilerden daha iyi hamburger yapın! Bütün sırlarını açıkladık...

Evde hamburgercilerden daha iyi hamburger yapın! Nasıl mı?

Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...

Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...

Kahvaltı sofranız şenlenecek! İşte birbirinden lezzetli 7 kahvaltılık hamur işi...

İşte birbirinden lezzetli 7 kahvaltılık hamur işi

Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Meğer hepimiz yanlış yiyormuşuz! Baklavayı ters çevirerek...

Bu yöntemlerle buzdolabınız çok daha düzenli olacak! Dosya düzenleyici, saklama kabı...

Bu yöntemlerle buzdolabınız çok daha düzenli olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.