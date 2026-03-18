En sağlıksız ekmek türü açıklandı: Almadan önce iki kere düşünün

Günlük beslenmenin temel unsurlarından biri olan ekmekte tercih edilen türler, sağlık açısından önemli farklar yaratabiliyor. Beslenme uzmanları, son dönemde yaygın olarak tüketilen paketli beyaz tost ekmeklerinin üretim süreci ve içerikleri nedeniyle diğer ekmek türlerinden ayrıştığına dikkat çekiyor.

ULTRA İŞLENMİŞ ÜRÜNLER DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre paketli beyaz tost ekmekleri, raf ömrünü uzatmak ve dokusunu korumak amacıyla çeşitli katkı maddeleri içerebiliyor. Bu ürünler genellikle rafine unla üretildiği için lif, vitamin ve mineral açısından daha düşük değerlere sahip olabiliyor. Ayrıca yüksek glisemik indeksleri nedeniyle kan şekerinde hızlı yükselişlere yol açabileceği belirtiliyor.

TOKLUK SÜRESİ KISA OLABİLİR

Rafine karbonhidrat içeriği yüksek olan bu ekmeklerin, uzun süre tok tutma konusunda yetersiz kalabileceği ifade ediliyor. Bu durumun gün içinde daha sık acıkmaya ve dolaylı olarak daha fazla kalori alımına neden olabileceği değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN ALTERNATİF ÖNERİLER

Beslenme uzmanları, daha dengeli bir beslenme için tam buğday, çavdar veya tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesini öneriyor. Bu tür ekmeklerin lif oranının daha yüksek olması sayesinde sindirim sistemine katkı sağladığı ve tokluk süresini uzattığı belirtiliyor.

ARAŞTIRMALAR TÜKETİMİN ETKİLERİNİ İNCELİYOR

Son yıllarda yapılan bazı araştırmalar, ultra işlenmiş gıdaların yoğun tüketiminin obezite, kalp-damar hastalıkları ve metabolik rahatsızlıklarla ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu nedenle paketli ürünlerin etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi ve mümkün olduğunca doğal içerikli gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.