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En sevilen meze tarifi: Orijinal haydari tarifi! Haydari nasıl yapılır?

15.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haydari meze denildiğinde ilk akla gelenler arasında bulunuyor. Oldukça sevilen bu lezzeti daha önce denemediyseniz mutlaka yapmanız gerekiyor. İnternette sıklıkla aratılan 'Haydari nasıl yapılır?' sorusunun cevabını orijinal haydari tarifi ile bulabilirsiniz.

En sevilen meze tarifi: Orijinal haydari tarifi! Haydari nasıl yapılır?

Haydari hem etin hem de tavuğun yanına çok yakışıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan bu mezeyi deneyenler vazgeçemiyor. Yapımı oldukça basit olan haydari masanızı çeşitlendirecek bir numaralı mezelerden. Üstelik malzemeleri de her evde bulunuyor. İşte leziz haydari tarifi...

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gr süzme yoğurt
  • 3 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 50 gr tereyağı
  • Tuz

Yapılışı

  • Sarımsağı ezip bir kapta yoğurt ile karıştırın. Tereyağını (yağın yanmamasına özen göstererek) eritip nane ile kavurun.
  • Sarımsaklı süzme yoğurdun içine baharatlı tereyağını hızlı bir şekilde karıştırarak ilave edin.
  • Tuz ekleyip soğuttuktan sonra dondurma kaşığıyla şekillendirerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!

HAYDARİ YAPIMININ PÜF NOKTASI

  • Satın aldığınız süzme yoğurdun kıvamı yeterince katı değilse temiz bir tülbentle tekrar süzün.
  • Süzme yoğurt yerine normal yoğurt kullanabilirsiniz ve süzme işlemini normal yoğurda da uygulayabilirsiniz.
  • İçerisinde tereyağı kullanmak istemezseniz, yaklaşık 70-80 gr beyaz peyniri ezerek kullanabilirsiniz.
  • Sunum önerisi olarak, üzerine zeytinyağı gezdirerek servis edebilirsiniz.

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