En sevilen meze tarifi: Orijinal haydari tarifi! Haydari nasıl yapılır?

Haydari hem etin hem de tavuğun yanına çok yakışıyor. Sofraların vazgeçilmezi olan bu mezeyi deneyenler vazgeçemiyor. Yapımı oldukça basit olan haydari masanızı çeşitlendirecek bir numaralı mezelerden. Üstelik malzemeleri de her evde bulunuyor. İşte leziz haydari tarifi...

HAYDARİ TARİFİ

Malzemeler

500 gr süzme yoğurt

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru nane

50 gr tereyağı

Tuz

Yapılışı

Sarımsağı ezip bir kapta yoğurt ile karıştırın. Tereyağını (yağın yanmamasına özen göstererek) eritip nane ile kavurun.

Sarımsaklı süzme yoğurdun içine baharatlı tereyağını hızlı bir şekilde karıştırarak ilave edin.

Tuz ekleyip soğuttuktan sonra dondurma kaşığıyla şekillendirerek servis yapın.

AFİYET OLSUN!

HAYDARİ YAPIMININ PÜF NOKTASI