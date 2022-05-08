En Son Babalar Duyar'ın Dombili Baykuş Hasan'ı Erdem Baş kimdir? Şimdi ne yapıyor?

Erdem Baş, 2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisinde hayat verdiği Dombili Baykuş Hasan rolüyle akıllara kazındı. "Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim" diyen Baş, bundan sonra ABD'de yaşayacağını söyledi.

"ÜLKEYİ TERK ETTİĞİM YOK!"

Erdem Baş, "Türkiye'yi terk etti." şeklinde haber çıkmasına karşın sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı, "Ülkeyi terk ettiğim yok, Green Card çıkmışken değerlendirmek istedim ve New York'a taşınıyorum... 'Oyuncu kaybetti, aktör kazandı' geyiği ise tamamen şaka için"

"2022 BENİM YILIMSIN"

Erdem Baş, 26 Mart'ta yaptığı paylaşımda fotoğrafın altına, "2022 benim yılımsın... Gülümsüyorum sana..." sözlerini düşmüştü.

ERDEM BAŞ KİMDİR?

1 Ocak 1978 Ordu doğumlu 44 yaşındaki Erdem Baş tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü tamamladı. 1999'da yayınlanan Ayrılsak da Beraberiz dizisinde Mc Erdem rolünü beş sene boyunca oynadı. Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın, Organize İşler gibi başarılı birçok yapımda rol aldı.





