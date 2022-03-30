En sonunda bu da oldu: Ronaldo'nun spermlerini istediler! Sevgilisi çok kızacak...

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, yine gündemde! Ronaldo için asılan pankart sevgilisi Georgina Rodríguez'i çok kızdıracak. 37 yaşındaki Ronaldo'nun dört çocuğu var. Ronaldo'nun büyük oğlu Cristiano Jr. da Manchester United altyapısında forma giyiyor. Portekizli iki kadın taraftar Ronaldo'nun spermlerini talep etti.

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın süperstarı Cristiano Ronaldo, Kuzey Makedonya ile oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.

Dünyaca ünlü yıldızı izlemeye gelen iki kadın taraftar, açtıkları pankartla olay yarattılar.

"BİZE SPERMLERİNİ VER"

"Ronaldo, bize spermlerini ver" yazılı pankart, televizyona yansıyınca hızla yayıldı.

"SEVGİLİSİ ÇOK KIZACAK"

Kadın taraftarların Ronaldo'dan spermlerini istemesi, sosyal medyada yıldız futbolcunun sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında "Çok kızacak" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

Öte yandan mücadele, Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Ronaldo önderliğindeki takım, Dünya Kupası biletini kaptı.

4 ÇOCUĞU VAR

Model Georgina Rodriguez ile birlikteliğini sürdüren Cristiano Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo Jr., Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo ve Alana Martina dos Santos Aveiro isimli 4 çocuğu bulunuyor.

