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  4. En sonunda bu da oldu: Ronaldo'nun spermlerini istediler! Sevgilisi çok kızacak...

En sonunda bu da oldu: Ronaldo'nun spermlerini istediler! Sevgilisi çok kızacak...

30.03.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Portekiz, play-off maçında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Katar biletini kaptı. Cristiano Ronaldo, karşılaşmayı bir asistle tamamladı. Kariyerinin son dünya kupasını oynayacak Ronaldo için tribünde açılan pankart olay oldu! İki Portekizli taraftar Ronaldo'nun spermlerini istedi.

En sonunda bu da oldu: Ronaldo'nun spermlerini istediler! Sevgilisi çok kızacak...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, yine gündemde! Ronaldo için asılan pankart sevgilisi Georgina Rodríguez'i çok kızdıracak. 37 yaşındaki Ronaldo'nun dört çocuğu var. Ronaldo'nun büyük oğlu Cristiano Jr. da Manchester United altyapısında forma giyiyor. Portekizli iki kadın taraftar Ronaldo'nun spermlerini talep etti.

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın süperstarı Cristiano Ronaldo, Kuzey Makedonya ile oynanan 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı.

Dünyaca ünlü yıldızı izlemeye gelen iki kadın taraftar, açtıkları pankartla olay yarattılar.

"BİZE SPERMLERİNİ VER"

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"Ronaldo, bize spermlerini ver" yazılı pankart, televizyona yansıyınca hızla yayıldı.

"SEVGİLİSİ ÇOK KIZACAK"

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Kadın taraftarların Ronaldo'dan spermlerini istemesi, sosyal medyada yıldız futbolcunun sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında "Çok kızacak" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

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Öte yandan mücadele, Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Ronaldo önderliğindeki takım, Dünya Kupası biletini kaptı.

4 ÇOCUĞU VAR

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Model Georgina Rodriguez ile birlikteliğini sürdüren Cristiano Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo Jr., Eva Maria Dos Santos, Mateo Ronaldo ve Alana Martina dos Santos Aveiro isimli 4 çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez Portekiz Milli Futbol Takımı
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