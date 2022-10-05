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En tuhaf cinsellik deneyimini anlattı! ''Tüm hücrelerinle sevişmek istiyorum dedi ve...''

05.10.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da flört odaklı bir TV programıyla ünlenen Laura Byrne, bir yayında yaptığı cinsellik açıklamasıyla gündem oldu. Eski ilişkisinde yaşadığı garip deneyimi anlatan Byrne, tutkulu sevgilisinin kendisinden talep ettiği garip şey ile herkesi şaşkına çevirdi.

En tuhaf cinsellik deneyimini anlattı! ''Tüm hücrelerinle sevişmek istiyorum dedi ve...''

Avustralya'da bir televizyon programında yayınlanan popüler bir flört programıyla tanınan Laura Byrne, söz konusu programda Matthew Johnson ile aşkı buldu. Şimdi iki çocuk annesi olan Byrne, bir podcast yayınında altı yıllık eski erkek arkadaşıyla yaşadığı tuhaf bir deneyimini anlattı.

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DİZİYLE SEVİŞTİ

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Eski erkek arkadaşının kendisine oldukça tutkulu bir şekilde ''Her hücrenle sevişmek istiyorum'' dediğini anlatan genç kadın, sonrasında erkek arkadaşının dizinin arkasıyla ilişkiye girmeye çalıştığını anlattı. O zamanlar bu kadar arzulanmak ona gurur verici gelse de şimdi bunu oldukça tuhaf bir deneyim olarak nitelendiğini açıkladı.

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ANLAYAMADILAR

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Birçok kişi bunun nasıl gerçekleştiğini anlayamadı. Laura onlar için detayları tarif bile etti. Ki bu da dinleyicilerin yaşadığı şoku ikiye katladı. İlişkisinin devam etmediğini söyleyen Laura şimdi, nişanlısı Matthew Johnson ve iki çocuğuyla mutlu bir aile hayatı yaşıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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