Ünlü tenisçi çocuğunun elindekini görünce şoke oldu! Özel eşyasını...

Serena Williams'ın paylaştığı görüntülerde, 5 yaşındaki kızı Olympia'nın bir adet tamponu paketinden çıkardığı görülüyordu. Williams'ın kızına yanaşıp onun ne olduğunu sorduğunda ''Karma [kedileri] için bir kedi oyuncağı diye yanıtladı ve bir yenisi açmaya koyuldu.

''BEN KİMİM Kİ?''

41 yaşındaki Williams şaşkın bir halde elini başına götürdü ve kızıyla sohbet etmeye devam etti. Bir yenisini açmaması için ''Daha fazlasıyla oynamayalım'' diyerek kızını uyaran Williams, o anın görüntüleri ''Ben kimim ki onun neşesini çalayım, o bir 'Kedi Oyuncağı'!'' açıklamasıyla paylaştı.

''ERİDİK''

Birçok kullanıcı Olympia'nın masumiyeti karşısında eridiklerini belirtirken, bazıları da çocuklarıyla yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaştı. Bir başka anne, oğlunun tamponları bir okul projesinde bulut olarak kullandığını anlatarak herkesin ağzını açık bıraktı.



