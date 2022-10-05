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Ünlü tenisçi çocuğunun elindekini görünce şoke oldu! Özel eşyasını...

05.10.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü tenisçi Serena Williams, dün sosyal medya hesabında gülümseten bir video paylaştı. Kızı Olympia'nın tamponunu bir kedi oyuncağı sandığı o anları kameralara yakalayan Williams, hem kızının sevimli hali hem de kendisinin verdiği tepkiyle takipçilerinin sempatisini kazandı.

Ünlü tenisçi çocuğunun elindekini görünce şoke oldu! Özel eşyasını...

Serena Williams'ın paylaştığı görüntülerde, 5 yaşındaki kızı Olympia'nın bir adet tamponu paketinden çıkardığı görülüyordu. Williams'ın kızına yanaşıp onun ne olduğunu sorduğunda ''Karma [kedileri] için bir kedi oyuncağı diye yanıtladı ve bir yenisi açmaya koyuldu.

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''BEN KİMİM Kİ?''

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41 yaşındaki Williams şaşkın bir halde elini başına götürdü ve kızıyla sohbet etmeye devam etti. Bir yenisini açmaması için ''Daha fazlasıyla oynamayalım'' diyerek kızını uyaran Williams, o anın görüntüleri ''Ben kimim ki onun neşesini çalayım, o bir 'Kedi Oyuncağı'!'' açıklamasıyla paylaştı.

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''ERİDİK''

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Birçok kullanıcı Olympia'nın masumiyeti karşısında eridiklerini belirtirken, bazıları da çocuklarıyla yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaştı. Bir başka anne, oğlunun tamponları bir okul projesinde bulut olarak kullandığını anlatarak herkesin ağzını açık bıraktı.


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Anahtar Kelimeler:
Serena Williams tampon
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