Ten rengi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Görenler anlam veremedi

Eski Geordie Star’ın yıldızı Vicky Pattison Instagram’da ten rengi bikinisiyle fit vücudunu sergileyen bir fotoğraf paylaşarak fırtına gibi esti. 34 yaşındaki ünlü isim 5.2 milyon Instagram takipçisiyle Yunanistan tatilinden kesitleri paylaştı. Pattison’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

2011'den 2014'e kadar MTV realite şovunda rol alan Pattison ten rengi bikinisini bir bandana ve altın kolye ile bileklikle kombinlemeyi tercih etti. Eylül ayındaki Yunanistan tatilinde çok eğlendiğini ve keyfili zaman geçirdiğini ifade eden Pattison gönderisine, “Eylül... Harikaydın. Sevdiklerimle paylaştığım harika deneyimler, dersler ve özel anlar için minnettarlığın ötesinde bir durum hissediyorum. Gerçekten şanslı hissettim. Ekim ayının ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplayan Pattison'un hayranları ünlü ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu inanılmaz" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gün geçtikçe güzelleşiyorsun" yorumunu yaptı.



