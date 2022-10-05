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Ten rengi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Görenler anlam veremedi

05.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Geordie Star’ın yıldızı Vicky Pattison sosyal medyadan adeta yazın daha bitmediğini ispat edercesine bir paylaşım yaptı. Yunanistan’ın Mikanos Adası’nda ten rengi bikinisiyle paylaşım yapan Pattison’u gören takipçileri bir daha baktı. Sosyal medya kullanıcıları bikini rengi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşarken “Üzerinde bikini var mı?” yorumunu yapmaktan geri duramadı.

Ten rengi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Görenler anlam veremedi

Eski Geordie Star’ın yıldızı Vicky Pattison Instagram’da ten rengi bikinisiyle fit vücudunu sergileyen bir fotoğraf paylaşarak fırtına gibi esti. 34 yaşındaki ünlü isim 5.2 milyon Instagram takipçisiyle Yunanistan tatilinden kesitleri paylaştı. Pattison’un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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2011'den 2014'e kadar MTV realite şovunda rol alan Pattison ten rengi bikinisini bir bandana ve altın kolye ile bileklikle kombinlemeyi tercih etti. Eylül ayındaki Yunanistan tatilinde çok eğlendiğini ve keyfili zaman geçirdiğini ifade eden Pattison gönderisine, “Eylül... Harikaydın. Sevdiklerimle paylaştığım harika deneyimler, dersler ve özel anlar için minnettarlığın ötesinde bir durum hissediyorum. Gerçekten şanslı hissettim. Ekim ayının ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplayan Pattison'un hayranları ünlü ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu inanılmaz" notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gün geçtikçe güzelleşiyorsun" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vicky Pattison
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