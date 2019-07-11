Elbette bu düzenleme sonrası sıfır otomobil fiyatları önemli ölçüde arttı. Normalde ÖTV indirimi başladığında yani geçtiğimiz yılın Eylül ayı döneminde 70.000TL'nin altına satılan araçlar, şimdilerde 90.000 TL seviyesine kadar yükseldi. Dilerseniz Eylül ayındaki fiyat listesine sitemizden göz atabilirsiniz. Böylece aradaki fiyat uçurumunu kavramanız daha rahat olacaktır.
Peki Temmuz ayında en ucuz benzinli otomobiller hangileri? Bu yazımızda hali hazırda otomobil üreticilerinin güncel fiyat dökümanlarından derlediğimiz listeyi sizlerle paylaşacağız.
Hemen dip not olarak belirtelim. Temmuz ayı en ucuz benzinli otomobiller listemizde yer alan modeller, en boş modellerin fiyatları. Yani alacağınız bu araçlarda otomatik cam özelliği bile bulunmayabilir.
Renault Clio
Model: Joy 1.2 75 bg
Fiyatı: 89.950 TL
Renault Symbol
Model: Joy 1.0 Sce 75bg
Fiyatı: 84.900 TL
Fiat Egea Sedan
Model: 1.4 Fire 95 HP Easy
Fiyatı: 74.900 TL
Hyundai i10
Model: 1.0 MPI Jump
Fiyatı: 74.720 TL
Hyundai i20
Model: 1.2 MPI Jump
Fiyatı: 85.400 TL
Toyota Yaris
Model: 1.0 Life
Fiyatı: 85.500 TL
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