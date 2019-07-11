Elbette bu düzenleme sonrası sıfır otomobil fiyatları önemli ölçüde arttı. Normalde ÖTV indirimi başladığında yani geçtiğimiz yılın Eylül ayı döneminde 70.000TL'nin altına satılan araçlar, şimdilerde 90.000 TL seviyesine kadar yükseldi. Dilerseniz Eylül ayındaki fiyat listesine sitemizden göz atabilirsiniz. Böylece aradaki fiyat uçurumunu kavramanız daha rahat olacaktır.

Peki Temmuz ayında en ucuz benzinli otomobiller hangileri? Bu yazımızda hali hazırda otomobil üreticilerinin güncel fiyat dökümanlarından derlediğimiz listeyi sizlerle paylaşacağız.

Hemen dip not olarak belirtelim. Temmuz ayı en ucuz benzinli otomobiller listemizde yer alan modeller, en boş modellerin fiyatları. Yani alacağınız bu araçlarda otomatik cam özelliği bile bulunmayabilir.

Renault Clio

Model: Joy 1.2 75 bg

Fiyatı: 89.950 TL

Renault Symbol

Model: Joy 1.0 Sce 75bg

Fiyatı: 84.900 TL

Fiat Egea Sedan

Model: 1.4 Fire 95 HP Easy

Fiyatı: 74.900 TL



Hyundai i10

Model: 1.0 MPI Jump

Fiyatı: 74.720 TL

Hyundai i20

Model: 1.2 MPI Jump

Fiyatı: 85.400 TL

Toyota Yaris

Model: 1.0 Life

Fiyatı: 85.500 TL

Honor 8X yok satmaya devam ediyor

