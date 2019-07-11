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En ucuz benzinli otomobiller hangileri?

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TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 08:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında start alan ve iki defa uzatılan ÖTV indirimi 30 Haziran itibariyle sona erdi. ÖTV indiriminin son bulmasıyla birlikte otomobil üreticileri fiyat listelerini tekrarda düzenledi.

En ucuz benzinli otomobiller hangileri?

Elbette bu düzenleme sonrası sıfır otomobil fiyatları önemli ölçüde arttı. Normalde ÖTV indirimi başladığında yani geçtiğimiz yılın Eylül ayı döneminde 70.000TL'nin altına satılan araçlar, şimdilerde 90.000 TL seviyesine kadar yükseldi. Dilerseniz Eylül ayındaki fiyat listesine sitemizden göz atabilirsiniz. Böylece aradaki fiyat uçurumunu kavramanız daha rahat olacaktır.
Peki Temmuz ayında en ucuz benzinli otomobiller hangileri? Bu yazımızda hali hazırda otomobil üreticilerinin güncel fiyat dökümanlarından derlediğimiz listeyi sizlerle paylaşacağız.
Hemen dip not olarak belirtelim. Temmuz ayı en ucuz benzinli otomobiller listemizde yer alan modeller, en boş modellerin fiyatları. Yani alacağınız bu araçlarda otomatik cam özelliği bile bulunmayabilir.

Renault Clio

Model: Joy 1.2 75 bg
Fiyatı: 89.950 TL

Renault Symbol

Model: Joy 1.0 Sce 75bg
Fiyatı: 84.900 TL

Fiat Egea Sedan

Model: 1.4 Fire 95 HP Easy
Fiyatı: 74.900 TL

Hyundai i10

Model: 1.0 MPI Jump
Fiyatı: 74.720 TL

Hyundai i20

Model: 1.2 MPI Jump
Fiyatı: 85.400 TL

Toyota Yaris

Model: 1.0 Life
Fiyatı: 85.500 TL

Honor 8X yok satmaya devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
renault Hyundai toyota

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