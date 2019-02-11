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En ucuz benzinli sıfır otomobiller

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Şu aralar otomotiv sektörü zor günler geçiriyor. Ocak ayındaki daralma otomobil fiyatlarına da yansımış durumda. İşte Şubat ayı fiyat listelerine göre en ucuz benzinli sıfır otomobiller.

En ucuz benzinli sıfır otomobiller

Malum, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 3.8TL seviyelerinde gezen doların bir anda 7TL’ye dayanmasıyla pek çok sektör neye uğradığını şaşırmıştı. Sonrasında bu dalgalanma giderilmiş olsa da dolar hala 5TL’nin altını göremedi. Doğal olarak bu artış otomobil fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında sıfır benzinli otomobillerin fiyatı 100.000TL’ye kadar dayanmıştı. Bu durum sektördeki sıfır otomobil satışlarının kesilme noktasına gelmesine neden oldu. Sonradan devreye sokulan hurda teşviki ve ÖTV indirimi gibi kampanyalarla sektör rahat bir nefes alsa da hala sıkıntılar tam anlamıyla giderilebilmiş değil.

Geçtiğimiz ay otomotiv sektöründe büyük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün en büyün nedeni ise kredi faizlerinin hala istenilen seviyelere inmiş olmaması. Bugün sıfır bir araba almak için kredi çekmek istediğinizde geri ödeyeceğiniz meblağ çektiğiniz paranın iki hatta üç katına ulaşabiliyor. Hal böyle olunca da kimse kredi çekmeye yanaşmak istemiyor.

Yine de Şubat ayı listelerine göre en ucuz benzinli sıfır otomobiller, fiyat olarak uygun diyebiliriz. Zira 100.000TL’den satılan modeller şu aralar 60.000TL’nin altına inmiş durumda. Dolayısıyla otomobil alma gibi bir düşünceniz varsa Mart ayı bitmeden harekete geçmenizi tavsiye ederiz.

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz benzinli sıfır otomobiller listemiz ile başbaşa bırakalım. Bu arada listedeki araçların en boş modeller olduğunu da hatırlatalım.

Renault Clio
Model: Joy 1.2 75bg
Fiyat: 66.900 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Renault Megan Sedan
Model: Joy 1.6 16V 115 bg
Fiyat: 86.900 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Dacia Sandero
Model: Ambiance 1.0 Sce 75bg
Fiyat: 54.900TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Dacia Duster
Model: Comfort 1.6 16v 115 bg 4x2
Fiyat: 77.900 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Fiat Egea Sedan
Model: Easy 1.4 Fire 95HP
Fiyat: 62.000 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Fiat 500L
Model: Popstar 1.4 Fire 95HP
Fiyat: 88.100 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Hyundai i10
Model: 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump
Fiyat: 65.481 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Hyundai i20
Model: 1.2 MPI İleri Düz Jump
Fiyat: 75.407 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Volkswagen Polo
Model: Polo 1.0 75PS Manuel
Fiyat: 90.800 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

Ford Fiesta
Model: 1.1L 85PS Trend
Fiyat: 88.500 TL (Hurda Teşvikli Peşin Fiyatı)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil en ucuz benzinli otomobiller

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