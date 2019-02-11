Malum, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 3.8TL seviyelerinde gezen doların bir anda 7TL’ye dayanmasıyla pek çok sektör neye uğradığını şaşırmıştı. Sonrasında bu dalgalanma giderilmiş olsa da dolar hala 5TL’nin altını göremedi. Doğal olarak bu artış otomobil fiyatlarını da olumsuz yönde etkiledi.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında sıfır benzinli otomobillerin fiyatı 100.000TL’ye kadar dayanmıştı. Bu durum sektördeki sıfır otomobil satışlarının kesilme noktasına gelmesine neden oldu. Sonradan devreye sokulan hurda teşviki ve ÖTV indirimi gibi kampanyalarla sektör rahat bir nefes alsa da hala sıkıntılar tam anlamıyla giderilebilmiş değil.

Geçtiğimiz ay otomotiv sektöründe büyük bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün en büyün nedeni ise kredi faizlerinin hala istenilen seviyelere inmiş olmaması. Bugün sıfır bir araba almak için kredi çekmek istediğinizde geri ödeyeceğiniz meblağ çektiğiniz paranın iki hatta üç katına ulaşabiliyor. Hal böyle olunca da kimse kredi çekmeye yanaşmak istemiyor.

Yine de Şubat ayı listelerine göre en ucuz benzinli sıfır otomobiller, fiyat olarak uygun diyebiliriz. Zira 100.000TL’den satılan modeller şu aralar 60.000TL’nin altına inmiş durumda. Dolayısıyla otomobil alma gibi bir düşünceniz varsa Mart ayı bitmeden harekete geçmenizi tavsiye ederiz.