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En ucuz benzinli sıfır otomobiller

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 09.04.2019 09:04 | Son Güncelleme

İlk olarak geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren ÖTV indirimi, Mart ayının sonuna kadar uzatılmıştı. Nitekim Mart ayı bitmeden otomobilde ÖTV indiriminin Haziran ayının sonuna kadar devam edeceği açıklandı. Peki bu durum otomobil fiyatlarına nasıl yansıdı?

En ucuz benzinli sıfır otomobiller

Bilindiği üzere ülkemizdeki otomobil fiyatları ÖTV ve KDV oranları yüzünden hayli yüksek. Öyle ki bazen satın aldığınız bir otomobil için ödediğiniz vergi otomobilin fiyatını bile geçebiliyor. Hal böyle olunca Amerika ya da Avrupa’da ortalama bir araç gibi görünen otomobiller, ülkemizde süper lüks araç muamelesi görüyor.

Peki ülkemizde hali hazırda en az parayla satın alabileceğimiz sıfır otomobiller hangileri? Bu yazımızda en ucuz benzinli otomobiller listesiyle karşınızdayız.

En ucuz benzinli otomobiller listesini oluştururken, baz aldığımız tek kriter 2019 model sıfır araçların fiyatı oldu. Yani donanımına, motoruna ya da beygirine bakmadık. Dolayısıyla bu tarz karşılaştırmalar için daha detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor.

En ucuz benzinli otomobiller listemize geçmeden önce dip not olarak hatırlatalım. Listedeki otomobiller 2019 model sıfır araçların fiyatları. Dolayısıyla 2018 model bir sıfır otomobil almak isterseniz daha düşük ücretler ödemeniz mümkün olabilir.

Renault Clio

Model: Joy 1.2 75bg
Fiyat: 78.900 TL

Megane Sedan

Model: Joy 1.6 16V 115bg
Fiyat: 106.900 TL

Fiat Egea Sedan

Model: 1.4 Fire 95 HP
Fiyat: 66.100 TL

Dacia Sandero

Model: Ambiance 1.9 Sce 75 bg
Fiyat: 70.900 TL

Toyota Yaris

Model: 1.0 Life
Fiyat: 76.700 TL

Hyundai i10

Model: 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump
Fiyat: 65.481 TL

Hyundai i20

Model: 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump
Fiyat: 75.407TL

Ford Fiesta

Model: Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Fiyat: 99.100 TL

Kia Rio

Model: Cool 1.25L
Fiyat: 73.900TL

Kia Ceed

Model: HB Cool 1.4L
Fiyat: 91.900 TL

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