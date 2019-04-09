En ucuz benzinli sıfır otomobiller

Bilindiği üzere ülkemizdeki otomobil fiyatları ÖTV ve KDV oranları yüzünden hayli yüksek. Öyle ki bazen satın aldığınız bir otomobil için ödediğiniz vergi otomobilin fiyatını bile geçebiliyor. Hal böyle olunca Amerika ya da Avrupa’da ortalama bir araç gibi görünen otomobiller, ülkemizde süper lüks araç muamelesi görüyor.

Peki ülkemizde hali hazırda en az parayla satın alabileceğimiz sıfır otomobiller hangileri? Bu yazımızda en ucuz benzinli otomobiller listesiyle karşınızdayız.

En ucuz benzinli otomobiller listesini oluştururken, baz aldığımız tek kriter 2019 model sıfır araçların fiyatı oldu. Yani donanımına, motoruna ya da beygirine bakmadık. Dolayısıyla bu tarz karşılaştırmalar için daha detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor.

En ucuz benzinli otomobiller listemize geçmeden önce dip not olarak hatırlatalım. Listedeki otomobiller 2019 model sıfır araçların fiyatları. Dolayısıyla 2018 model bir sıfır otomobil almak isterseniz daha düşük ücretler ödemeniz mümkün olabilir.

Renault Clio



Model: Joy 1.2 75bg

Fiyat: 78.900 TL