En ucuz benzinli sıfır otomobiller

Bilindiği üzere ülkemizdeki otomobil fiyatları ÖTV ve KDV oranları yüzünden hayli yüksek. Öyle ki bazen satın aldığınız bir otomobil için ödediğiniz vergi otomobilin fiyatını bile geçebiliyor. Hal böyle olunca Amerika ya da Avrupa’da ortalama bir araç gibi görünen otomobiller, ülkemizde süper lüks araç muamelesi görüyor.
Peki ülkemizde hali hazırda en az parayla satın alabileceğimiz sıfır otomobiller hangileri? Bu yazımızda en ucuz benzinli otomobiller listesiyle karşınızdayız.
En ucuz benzinli otomobiller listesini oluştururken, baz aldığımız tek kriter 2019 model sıfır araçların fiyatı oldu. Yani donanımına, motoruna ya da beygirine bakmadık. Dolayısıyla bu tarz karşılaştırmalar için daha detaylı bir araştırma yapmanız gerekiyor.
En ucuz benzinli otomobiller listemize geçmeden önce dip not olarak hatırlatalım. Listedeki otomobiller 2019 model sıfır araçların fiyatları. Dolayısıyla 2018 model bir sıfır otomobil almak isterseniz daha düşük ücretler ödemeniz mümkün olabilir.
Renault Clio
Model: Joy 1.2 75bg
Fiyat: 78.900 TL
Megane Sedan
Model: Joy 1.6 16V 115bg
Fiyat: 106.900 TL
Fiat Egea Sedan
Model: 1.4 Fire 95 HP
Fiyat: 66.100 TL
Dacia Sandero
Model: Ambiance 1.9 Sce 75 bg
Fiyat: 70.900 TL
Toyota Yaris
Model: 1.0 Life
Fiyat: 76.700 TL
Hyundai i10
Model: 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump
Fiyat: 65.481 TL
Hyundai i20
Model: 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump
Fiyat: 75.407TL
Ford Fiesta
Model: Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Fiyat: 99.100 TL
Kia Rio
Model: Cool 1.25L
Fiyat: 73.900TL
Kia Ceed
Model: HB Cool 1.4L
Fiyat: 91.900 TL
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