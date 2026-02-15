En ucuz hurma ne kadar? Hurma alırken bunlara dikkat: 650 TL'ye kadar çıkıyor!

Protein, lif ve doğal şeker açısından zengin olan hurma, uzun süreli açlığın ardından vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi hızlı şekilde karşılıyor. Bu nedenle Ramazan ayında hem geleneksel hem de sağlıklı bir tercih olarak sofralardaki yerini koruyor.

Ramazan’a kısa süre kala artan talep nedeniyle, vatandaşlar bütçelerine uygun hurmayı seçmek için şimdiden tezgahları gezmeye başladı.

FİYATLAR 85 TL’DEN 650 TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Ramazan öncesi çarşı ve marketlerde hurma fiyatları 90 TL’den başlıyor, 650 TL’ye kadar yükseliyor.

En uygun fiyatlı ürünler arasında Bağdat hurması yer alıyor. Bağdat hurmasının kilosu 85 TL’den satılıyor.

İran hurması ise ortalama 100 TL’den alıcı buluyor. Cezayir hurmasının kilosu 140 TL seviyelerinde.

Medine hurması ise 300 TL’den başlayıp 600 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Tezgahların en pahalı ürünü ise Amber hurması. Amber hurmasının kilosu 610 TL’ye kadar yükseliyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÇEŞİTLER

Ramazan’da en çok tercih edilen hurma çeşitlerinin başında Medine hurması geliyor. Yumuşak dokusu ve yoğun tadı nedeniyle özellikle iftarda sıkça tüketiliyor. Daha uygun fiyatlı alternatif arayanlar ise İran ve Bağdat hurmasına yöneliyor.

HURMA SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar hurma alırken şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı:

Parlak ve canlı görünümlü olmalı

Aşırı sert ya da fazla kuru olmamal

Şekerlenme ve beyaz kristalleşme olmamasına dikkat edilmeli

Ambalajlı ürünlerde son kullanma tarihi kontrol edilmeli

Açık satılan hurmalarda hijyen koşulları göz önünde bulundurulmalı

Ayrıca hurmanın çok yapışkan olması ya da kötü koku yayması, ürünün bayat ya da uygun koşullarda saklanmamış olabileceğini gösterir.