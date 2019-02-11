Bilindiği üzere hükümetin sıfır otomobil alımında uyguladığı ÖTV indirimi kampanyası Mart sonunda bitecek. Dolayısıyla bu indirim kampanyasının sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları da hayli artacak. Peki ÖTV indirimi öncesinde otomobil fiyatları ne düzeyde?

Geçtiğimiz gün en ucuz sıfır benzinli otomobiller için bir fiyat listesini sizlerle paylaşmıştık. Dilerseniz bu yazıya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Peki dizel otomobil sektöründe fiyatlar ne düzeyde? Bu yazımızda Şubat ayı itibariyle en ucuz sıfır dizel otomobiller için hazırladığımız listeyi sizlerle paylaşacağız. Listeyi hazırlarken otomotiv markalarının sitelerinde yer alan bilgileri baz aldık.

Malum, bu aralar benzinin litre fiyatı bir çok ilimizde motorinin litre fiyatının altına düştü. Fakat bu durum otomobil fiyatlarına pek de yansımış görünmüyor. Benzinli modeli 65 – 70 bin TL seviyelerinde olan otomobilin, dizel versiyonu 85 – 90 bin TL seviyelerinde dolaşıyor. Dolayısıyla arada büyük bir makas var. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz sıfır dizel otomobiller listemizle başbaşa bırakalım.