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En ucuz sıfır dizel otomobiller

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 11.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Otomobil pazarındaki daralma tüm teşviklere rağmen devam ediyor. Peki ÖTV indirimi sona ermeden önceki son fiyatlar nasıl? İşte Şubat ayında en ucuz sıfır dizel otomobiller.

En ucuz sıfır dizel otomobiller

Bilindiği üzere hükümetin sıfır otomobil alımında uyguladığı ÖTV indirimi kampanyası Mart sonunda bitecek. Dolayısıyla bu indirim kampanyasının sona ermesiyle birlikte otomobil fiyatları da hayli artacak. Peki ÖTV indirimi öncesinde otomobil fiyatları ne düzeyde?

Geçtiğimiz gün en ucuz sıfır benzinli otomobiller için bir fiyat listesini sizlerle paylaşmıştık. Dilerseniz bu yazıya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Peki dizel otomobil sektöründe fiyatlar ne düzeyde? Bu yazımızda Şubat ayı itibariyle en ucuz sıfır dizel otomobiller için hazırladığımız listeyi sizlerle paylaşacağız. Listeyi hazırlarken otomotiv markalarının sitelerinde yer alan bilgileri baz aldık.

Malum, bu aralar benzinin litre fiyatı bir çok ilimizde motorinin litre fiyatının altına düştü. Fakat bu durum otomobil fiyatlarına pek de yansımış görünmüyor. Benzinli modeli 65 – 70 bin TL seviyelerinde olan otomobilin, dizel versiyonu 85 – 90 bin TL seviyelerinde dolaşıyor. Dolayısıyla arada büyük bir makas var. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri en ucuz sıfır dizel otomobiller listemizle başbaşa bırakalım.

Renault Clio
Model: Joy 1.5 dCi 75 bg
Fiyatı: 81.900 TL

Dacia Sandero
Model: Stepway 1.5 Blue dCi 95bg
Fiyatı: 85.900 TL

Hyundai i20
Model: 1.4 CRDi Jump
Fiyatı: 88.187 TL

Fiat Egea
Model: 1.3 M.Jet 95HP
Fiyatı: 95.100 TL

Peugeot 301
Model: Active 1.6 BlueHDi 100hp
Fiyatı: 98.250 TL

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