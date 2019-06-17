En yakışıklısı o seçildi! Mesleğini duyan hayret ediyor

Evan Antin, California,ABD’de yaşayan bir egzotik hayvan veterineri. Kimilerine göre en az hastaları kadar tatlı, kimilerine göreyse yaşayan en seksi veteriner, üstelik tescilli! Aslında uzun süredir TV ve radyo programlarına konuk olan, egzotik hayvanları tedavi etmek için gönüllü projelere katılan Antin, sosyal medya hesabında fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca popüler oldu. O zaman gelin size onu biraz daha yakından tanıtalım.
Evan Antin, 1984 Kansas doğumlu ve California’da yaşıyor, kendisi bir egzotik hayvan veterineri.
Belki egzotik hayvan veterinerleri çok fazla sayıda olmadığı için belki de çok yakışıklı olduğu için ABD’de pek çok TV programına konuk olarak katılmış biri.
Ancak asıl ünü hayvanlarla çektirdiği ve “pelfie” adını verdiği fotoğraflarından geliyor.
Sosyal medya hesaplarında küçücük sevimli köpeklerden, yırtıcı hayvanlara kadar her türden hayvanla fotoğraflarını görmek mümkün.
Ardından People Dergisi tarafından yaşayan en seksi veteriner seçilmesiyle birlikte Evan Antin ününe ün katıyor.
Şu an Instagram hesabında kendisini 1.1 milyon kişi takip ediyor.
Gerek Superman rolünü canlandıran Henry Cavill ile benzerliğinden dolayı gerekse de çaresiz hayvanlara yardım etmesi sebebiyle yeni Superman olarak anılıyor.
Evan Antin’in en sevdiği hayvanlar yılanlar ve timsahlar, kendisi de Matilda isminde bir adet Savan Monitörü (Sürüngen) sahibi.
Antin’in sadece Instagram hesabı yok, gezdiği, gördüğü yerleri ve tedavi ettiği hayvanları anlattığı bir YouTube kanalı da var.
Evan, aslında iş hayatına model olarak atılmış eski bir kişisel spor eğitmeni.
Ancak bir süre bu işleri yaptıktan sonra içindeki hayvan sevgisinin önüne geçemiyor ve veteriner oluyor.
Veterinerlikle beraber gezginliği de başlıyor ve 6 kıtada onlarca ülkeyi gezen Antin, gittiği ülkelerde yüzlerce hayvanı da tedavi ediyor.
Bu gezileri sırasında Evan’ın yolu ülkemize de düşmüş.
Hatta Sultanahmet’te çektiği bol kedili bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış.
Evan’ın hayatında Türkiye’nin özel bir yeri de var, kendi ifadesiyle:
“Gittiğim yerlerde o ülkenin gündelik hayatına karışmaya çalışırım. Gezip dolaştığım yerlerde karşılaştığım her kediyi mutlaka sevmek, onunla oynamak isterim. Dünya üzerinde gördüğüm en cana yakın sokak kedilerine Türkiye’de denk geldim.”
İşini severek yapan, hayvanlara tutkulu şekilde bağlı, dünyayı dolaşmayı seven biri Evan Antin.
Onun için “dünyanın en seksi veterineri” unvanının hiçbir önemi yok, onun için önemli olan şey sadece hayvanlar.
Kendisinin nişanlı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim… Hatta sürpriz yapıp Türkiye’yi dolaşan nişanlısının yanına geldiği videosunu da aşağıda izleyebilirsiniz:
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