En yakışıklısı o seçildi! Mesleğini duyan hayret ediyor

Evan Antin, California,ABD’de yaşayan bir egzotik hayvan veterineri. Kimilerine göre en az hastaları kadar tatlı, kimilerine göreyse yaşayan en seksi veteriner, üstelik tescilli! Aslında uzun süredir TV ve radyo programlarına konuk olan, egzotik hayvanları tedavi etmek için gönüllü projelere katılan Antin, sosyal medya hesabında fotoğraflarını paylaşmaya başlayınca popüler oldu. O zaman gelin size onu biraz daha yakından tanıtalım.

Evan Antin, 1984 Kansas doğumlu ve California’da yaşıyor, kendisi bir egzotik hayvan veterineri.

Belki egzotik hayvan veterinerleri çok fazla sayıda olmadığı için belki de çok yakışıklı olduğu için ABD’de pek çok TV programına konuk olarak katılmış biri.

Ancak asıl ünü hayvanlarla çektirdiği ve “pelfie” adını verdiği fotoğraflarından geliyor.

Sosyal medya hesaplarında küçücük sevimli köpeklerden, yırtıcı hayvanlara kadar her türden hayvanla fotoğraflarını görmek mümkün.

Ardından People Dergisi tarafından yaşayan en seksi veteriner seçilmesiyle birlikte Evan Antin ününe ün katıyor.