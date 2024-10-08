En yaşlı mikroplar keşfedildi! Tam 2 milyar yıldır o kayanın üstünde varlıklarını sürdürmüşler

Bilim insanları, Güney Afrika’daki 2 milyar yıllık bir kayada, dünya üzerindeki en yaşlı mikropları keşfetti.

Bu araştırmanın, dünyanın en eski mikroplarını ortaya çıkardığı ve 2 milyar yıllık kayadaki mikropların yalnızca Dünya'nın değil, Mars'ın da geçmişine ışık tutabileceği kaydedildi.

Kaya örneği, magmanın Dünya yüzeyinin altında yavaşça soğuduğu zaman oluşan, kuzeydoğu Güney Afrika'daki kayalık bir girinti olan Bushveld Magmatik Kompleksi'nden (BIC) alındı. Bu, şimdiye kadar keşfedilen antik kayada bulunan yaşayan mikropların en eski örneğidir.

BIC yaklaşık 66.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar (kabaca İrlanda büyüklüğünde), kalınlığı 9 km'ye kadar değişir ve dünyanın çıkarılan platininin yaklaşık %70'i de dahil olmak üzere Dünya'nın en zengin cevher yataklarından bazılarını içerir.

YAŞANABİLİR OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYORDU

Tokyo Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü'nden bir ekip tarafından yapılan keşif, Microbial Ecology dergisinde yayımlandı.

Ekip lideri Yohey Suzuki, bu tür eski kayaçların yaşanabilir olup olmadığının bilinmediğini söyleyerek, "Bu çok heyecan verici bir keşif" dedi.

Mikropların dayanıklılığı, yaşamın daha önce yaşanmaz olarak sınıflandırılan ortamlara dayanabileceği fikrini desteklemiş oldu.

Antik mikropların DNA’sını boyayarak ve onları çevreleyen kil tortusunun protein içeriğini analiz ederek, bu organizmaların canlı olduğunu ve kayaya çalışmaları sırasında bulaşmadığını floresan ve kızılötesi boya kullanılarak doğrulandı.