En zararlı yiyecek açıklandı! Üstelik her gün tüketiliyor

Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte günlük tüketilen bazı gıdalar, içerikleri nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle işlenmiş şeker içeren yiyecek ve içeceklerin, farkında olunmadan yüksek miktarda tüketilebildiğini belirtiyor.

İŞLENMİŞ ŞEKER

Uzmanlara göre rafine şeker içeren gıdalar, hızlı enerji sağlasa da kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olabiliyor. Bu durum, gün içinde daha sık acıkma ve aşırı tüketim eğilimine yol açabiliyor. Aşırı şeker tüketiminin obezite ve bazı metabolik hastalıklarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

İşlenmiş şekerin en yaygın türleri, beyaz/esmer şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu olarak biliniyor. Bu tür şekerler obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanması riskini artırıyor.

MASUM GÖRÜNEN TEHLİKE

Paketli meyve suları, aromalı kahveler ve granola gibi ürünler çoğu zaman sağlıklı olarak algılansa da, ilave şeker içerebiliyor. Özellikle hazır meyve sularının lif içeriğinin düşük olması ve yoğun şeker barındırması, bu ürünlerin dikkatli tüketilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

GİZLİ ŞEKER KAYNAKLARI ARTIYOR

Uzmanlar, birçok paketli üründe ilave şekerin farklı isimlerle yer alabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle tüketicilerin etiket bilgilerini incelemesi ve günlük şeker alımını kontrol altında tutması öneriliyor.

ARAŞTIRMALAR ŞEKER TÜKETİMİNİN ETKİLERİNİ ORTAYA KOYUYOR

Bilimsel çalışmalar, aşırı şeker tüketiminin kalp-damar hastalıkları, insülin direnci ve diş sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu nedenle doğal ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesini tavsiye ediyor.