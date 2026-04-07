En zararlı yiyecek açıklandı! Üstelik her gün tüketiliyor

Günlük hayatımızda birçok yiyecek ve içecek tüketiyoruz. Bunlardan bazıları sağlığımıza faydalıyken bazıları ise zararlarıyla öne çıkıyor. Uzmanlar, günlük hayatta sıkça tüketilen işlenmiş şeker içeren ürünlerin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Meyve suları, aromalı kahveler ve granola gibi ürünlerin de yüksek şeker içeriği nedeniyle sınırlı tüketilmesi öneriliyor.

Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte günlük tüketilen bazı gıdalar, içerikleri nedeniyle tartışma konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlar, özellikle işlenmiş şeker içeren yiyecek ve içeceklerin, farkında olunmadan yüksek miktarda tüketilebildiğini belirtiyor.

İŞLENMİŞ ŞEKER

Uzmanlara göre rafine şeker içeren gıdalar, hızlı enerji sağlasa da kan şekerinde ani yükseliş ve düşüşlere neden olabiliyor. Bu durum, gün içinde daha sık acıkma ve aşırı tüketim eğilimine yol açabiliyor. Aşırı şeker tüketiminin obezite ve bazı metabolik hastalıklarla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

İşlenmiş şekerin en yaygın türleri, beyaz/esmer şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubu olarak biliniyor. Bu tür şekerler obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanması riskini artırıyor.

MASUM GÖRÜNEN TEHLİKE

Paketli meyve suları, aromalı kahveler ve granola gibi ürünler çoğu zaman sağlıklı olarak algılansa da, ilave şeker içerebiliyor. Özellikle hazır meyve sularının lif içeriğinin düşük olması ve yoğun şeker barındırması, bu ürünlerin dikkatli tüketilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

GİZLİ ŞEKER KAYNAKLARI ARTIYOR

Uzmanlar, birçok paketli üründe ilave şekerin farklı isimlerle yer alabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle tüketicilerin etiket bilgilerini incelemesi ve günlük şeker alımını kontrol altında tutması öneriliyor.

ARAŞTIRMALAR ŞEKER TÜKETİMİNİN ETKİLERİNİ ORTAYA KOYUYOR

Bilimsel çalışmalar, aşırı şeker tüketiminin kalp-damar hastalıkları, insülin direnci ve diş sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu nedenle doğal ve işlenmemiş gıdaların tercih edilmesini tavsiye ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
20 yumurta koyuluyor ama asla kokmuyor! Bu tatlıya ilgi büyük20 yumurta koyuluyor ama asla kokmuyor! Bu tatlıya ilgi büyük
Tarihi börek damak çatlatıyor! Balkan lezzeti: BaniçkaTarihi börek damak çatlatıyor! Balkan lezzeti: Baniçka

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Kötü günler geride kaldı! Bornozunu çıkarıp poz verdi

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

