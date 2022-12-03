Endonezya’da evlilik dışı seks yasaklanmaya hazırlanıyor! 1 yıla kadar hapis cezası...

Yasa tasarısını hazırlayan Bambang Wuryanto, yasanın önümüzdeki hafta meclisten geçmesini beklediğini söyledi. Yasanın kapsamı konusund akonuşan Wuryanto, Endonezyalıların yanı sıra ülkedeki yabancılarında da bu kurala uymak zorunda olduğunu belirtti. Cezanın verilmesi için evlilik dışı cinsel ilişkiye girenlerden birinin şikayetçi olması gerekiyor.Fakat başka kişilere de şikayet hakkı tanınıyor. Bunlar tarafların ebeveynleri veya varsa evli oldukları eşleri.

DAHA ÖNCE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Reuters’a göre bu yasanın turizm ve yatırıma zarar vereceğini söyleyen iş çevreleri endişelerini açıkladı. 2019’da da benzer bir yasa tasarısı hazırlanmış fakat ülke genelinde 10 binlerce kişinin katıldığı protestolar sonrasında vazgeçilmişti. Ülke genelinde öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda kişi sokağa çıkmış ve başkent Cakarta’da polisle göstericiler çatışmıştı.

BENZER CEZALAR VERİLDİ

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Endonezya’da benzer katı yasalar belli bölgelerde uygulanıyor. Aceh’te şeriat yasaları kumar, içki ve farklı cinsiyetlerin bir arada bulunmasını yasaklıyor.

2021’deki bir olayda, cinsel ilişkiye giren iki erkek komşuları tarafından polise şikayet edilmiş, 77’şer kırbaç darbesiyle cezalandırılmıştı. Aynı gün bir kadın ve bir erkeğe de, birbirlerine izin verilenden daha yakın bulundukları için 20 kırbaç cezasına çarptırılmış, iki erkek de sarhoş oldukları için 40’ar kırbaçla cezalandırılmıştı.

