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Endonezya’nın en turistik adalarından Bali, kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı

15.10.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya’nın en turistik adalarından Bali, 19 ülkeden gelen yabancı turistleri yeniden ağırlamaya başladı.

Endonezya’nın en turistik adalarından Bali, kapılarını yabancı turistlere yeniden açtı

Endonezya’ya bağlı turistik ada Bali, koronavirüs vakalarının azalmasının ardından kapılarını yeniden yabancı turistlere açtı. Temmuz ayında günde 56 bin vaka görülen ülkedeki vaka sayısı bine düşerken, aşılama çalışmaları da hız kazandı. Ülkede salgınla mücadele kaydedilen olumlu gidişat turizm sektörünü de canlandırdı.

Bali yeni alınan kararlar kapsamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Liechtenstein, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, İsveç, Polonya, Macaristan ve Norveç’ten turistleri kabul edecek. Balili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çift doz aşı yaptıran ve negatif Covid-19 testi bulunan turistlerin adaya giriş yapabileceği ifade edildi. Ancak adaya gelen turistler, masrafları kendileri karşılamak şartıyla belirlenen otellerde 5 gün karantinada kalacak. Turistler, otel, restoran ve plajlarda belirlenen katı kurallara uymak zorunda olacak.

Bali’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında uluslararası havaalanı kapatılmıştı. Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre Bali nüfusunun yüzde 82’si Covid-19 aşısını yaptırdı. Turizm merkezi Bali, 2019 yılında 6 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ağırlamıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya
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