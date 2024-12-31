Enerjinizi anında yükseltecek 7 kolay vegan smoothie tarifi

En iyi smothie tarifleri her zaman kolay ve lezzetli olanlarıdır. Doğru malzemelerin hızlı şekilde birleşimi ile elde edilen smoothie’ler, sizi güne enerjik şekilde başlatmaya ve gün boyunca kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Özellikle taze meyve ve sebzelerle hazırlayacağınız, şişkinlik yapmayan, leziz mi leziz vegan tarifler arıyorsanız işte burada! Birkaç basit adımla yapabileceğiniz en pratik vegan smoothie tarifleri!

1. Kale Smoothie



Kendinize C vitamini bombası bir smoothie hazırlayarak kış soğuklarından korunmak istemez miydiniz? Taptaze ve yemyeşil görünümüyle kale smoothie yeni ilacınız olabilir.

Malzemeler

2 tutam taze kale

Yarım avokado

Yarım lime suyu

3-4 dilim ananas

1 parça taze zencefil

1 çay kaşığı çiğ kaju

1 muz

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri miksere koyun. Malzemelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin ve her şeyi çekin. Su miktarını kendi yoğunluk zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun!

2. Güneş Işığı Smoothie

Güneş ışığı smoothie, adı üstüne güne tupturuncu ve sıcacık başlamak için çok ideal. Ama siz yine de bol proteinli ve yüksek enerjili bu tarifi günün her saati yapabileceğinizi unutmayın!

Malzemeler

1 havuç

4-5 dilim ananas

2 muz

1 parça taze zencefil

1 avuç taze kaju

1 limon suyu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri kolay parçalanması için bıçak yardımıyla doğrayın ve miksere alın. İyice çekip servis edin. Afiyet olsun!

3. Orman Meyveli Smoothie

Orman meyveli smoothie tarifi için geleneksel olarak çilek ve böğürtlen kullanılsa da dilerseniz ahududu, yaban mersini ve diğer favori meyvelerinizi de karışıma ekleyebilirsiniz. Dolabınızdaki vegan süt ve yine vegan tatlandırıcınızı kullanarak enerjik bir tarif yapmaya hazır olun!

Malzemeler

1 bardak hindistan cevizi sütü

1 kase çilek

Yarım kase böğürtlen

2 çay kaşığı hurma özü

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri miksere alın ve iyice çekin. Her şey homojen şekilde karıştıktan sonra bardağa alın, dilerseniz içine buz ekleyip servis edin. Afiyet olsun!

4. Tropik Smoothie

Tarçın, yulaf ezmesi, keten tohumu ve portakal suyu gibi sizi güne bomba gibi başlatacak malzemelerle hazırlayacağınız bu tropikal lezzet her an imdadınıza yetişecek. Hem sindirim sistemini rahatlatmak hem de bol proteinli bir öğün tüketmek isterseniz bunu mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

Yarım portakal suyu

Yarım kase donmuş mango parçaları

3-4 dilim ananas

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 çay kaşığı bitkisel protein tozu

2 çay kaşığı keten tohumu

Yarım çay kaşığı zencefil tozu

1 bardak su

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri miksere yerleştirin ve meyve miktarını istediğiniz yoğunluğa göre ayarlayın. Her şeyi iyice çekip bekletmeden tüketin. Afiyet olsun!

5. Yeşil Kahvaltı Smoothie

Güne enerjinizi artıran enfes bir smoothie kahvaltısıyla başlamak gibisi yok. Herkesin buzdolabındaki malzemelerle hazırlayabileceği bu tarife bayılacaksınız.

Malzemeler

1 tutam bebek ıspanak

100 gram brokoli çiçeği

2 kereviz sapı

1 bardak hindistan cevizi sütü

1 muz

1 tatlı kaşığı matcha tozu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri miksere aldıktan sonra homojen karışım elde edene kadar çekin. İçindeki süt miktarını istediğiniz yoğunluğa göre ayarlamayı unutmayın. Afiyet olsun!

6. Mango Zencefil Smoothie

Tropikal mangonun tüm hastalıklara savaş açan zencefil ile birleşimiyle elde edeceğiniz bu smoothie, metabolizmanızı inanılmaz derecede hızlandıracak. Üstelik bir anda enerjinizi yükseltecek.

Malzemeler

1 bardak su

Yarım donmuş mango küpleri

Yarım muz

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

1-2 çay kaşığı zencefil tozu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri miksere aldıktan sonra üzerine içme suyunu ekleyin ve karışım homojen olana kadar çekin. Afiyet olsun!

7. Karpuz Smoothie

Yazdan kalma ferahlatıcı bir smoothie tarifi arıyorsanız, dondurulmuş karpuz parçalarıyla hazırlanan bu öneriye bayılacaksınız. Ama dilerseniz karpuzu taze olarak eklemeyi de tercih edebilirsiniz.

Malzemeler

3 kase donmuş karpuz parçaları

1 bardak hindistan cevizi sütü

5-6 adet taze nane yaprağı

Yarım muz

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri miksere alıp homojen olana kadar çekin. Bardağa aktarıp bekletmeden tüketin. Afiyet olsun.