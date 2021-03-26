Enes Batur'dan Armağan Çağlayan'a samimi açıklamalar! 'Sosyete tayfasını sevmiyorum'

Her hafta ünlü bir ismi YouTube kanalındaki 'Gör Beni' programında ağırlayan Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu Enes Batur oldu. Türkiye'de en çok izlenen YouTuber'ların başında gelen Enes Batur bilinmeyenlerini anlattı. "ÇOK İSTEKLİYDİM" Armağan Çağlayan'ın "Siz ne oldu da YouTube kanalını-açmaya karar verdiniz?" sorusuna yanıt veren Enes Batur, "Youtube ilk kurulduğunda takip etmeye başladım. Yurtdışından rastgele insanları takip ediyordum. Bir hafta boyunca izledim, sonra Türkiye’de bu işi yapan insanlar gördüm. O zaman en fazla 15 bin takipçisi olan hesaplar vardı. Ben de ‘neden yapamayayım ki bu işi’ dedim. Çok istekliydim bu konuda. Tabii maddi imkansızlıklar vardı, pes etmeyi seven bir insan değilim çabaladım oldu" dedi. Bu kanalı açmaktaki amacından da bahseden Enes, "Youtube para için başlamak benim dönemimde imkansızdı. Şu anda giren insanların temel amacı o oluyor, böyle bir sektör var ve para kazanmak için girilebilir. Ben bunu yanlış bulmuyorum. Sevdiğin işi yapınca para da kazanmalısın" ifadelerini kullandı.

Enes Batur lüks cip aldı! Son halini paylaştı "EĞLENMEK İÇİN KULLANIYORDUM" Para kazanma amacı olmadığı söyleyen 22 yaşındaki Batur "Ben başladığımda dediğim gibi 15 bin takipçili hesaplar vardı. Para kazanma özelliği yoktu. O zaman liseli bir gencin de para kazanmak değildir amacı… Ailesinde harçlık alan bir gençtim ben. Orayı eğlenmek için kullanıyordum. Aslında çok fazla arkadaşım yoktu ilk okulda lisede! Orada kendime yeni arkadaşlar edinmeye zorluyordum. İlk arkadaşım, yıllardır en yakın arkadaşım diyebileceğim insanı orada tanıdım" diye konuştu. Ünlü YouTuber, ‘Asosyal miydiniz?’ sorusuna; "Bilmiyorum, istiyorsun ama olmuyordu. O zamanlar en büyük isteğim ‘iyi bir arkadaş grubum olsun onlarla zaman geçireyim eğleneyim’di. Küçükken dış görünüşümü beğenmiyordum tabii bunlar eskide kaldı. Şu anda büyük sıkıntılarım var ama o zamanki sıkıntılarım gibi değil farklı versiyonları. Bu işi yapanların üzerinde birazcık baskı var" yanıtını verdi. Korktuğunu söyleyen Enes Batur, "Başarısız olmaktan korkuyorum, beni seven insanları hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Ben kendime güvenen bir insanım, 99 kez hata yapsam da yüzüncüyü denerim. Bu yüzden başarısız olacağımı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.