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Enes Batur'dan Armağan Çağlayan'a samimi açıklamalar! 'Sosyete tayfasını sevmiyorum'

26.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTuber Enes Batur, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk oldu. Yıllar önce eğlenmek için açtığı sayfada bugün milyonlara ulaşan 22 yaşındaki Batur, çok para kazanıp kazanmadığı sorusuna da yanıt verdi.

Enes Batur'dan Armağan Çağlayan'a samimi açıklamalar! 'Sosyete tayfasını sevmiyorum'

Her hafta ünlü bir ismi YouTube kanalındaki 'Gör Beni' programında ağırlayan Armağan Çağlayan'ın bu haftaki konuğu Enes Batur oldu. Türkiye'de en çok izlenen YouTuber'ların başında gelen Enes Batur bilinmeyenlerini anlattı.

"ÇOK İSTEKLİYDİM"

Armağan Çağlayan'ın "Siz ne oldu da YouTube kanalını-açmaya karar verdiniz?" sorusuna yanıt veren Enes Batur, "Youtube ilk kurulduğunda takip etmeye başladım. Yurtdışından rastgele insanları takip ediyordum. Bir hafta boyunca izledim, sonra Türkiye’de bu işi yapan insanlar gördüm. O zaman en fazla 15 bin takipçisi olan hesaplar vardı. Ben de ‘neden yapamayayım ki bu işi’ dedim. Çok istekliydim bu konuda. Tabii maddi imkansızlıklar vardı, pes etmeyi seven bir insan değilim çabaladım oldu" dedi.

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Bu kanalı açmaktaki amacından da bahseden Enes, "Youtube para için başlamak benim dönemimde imkansızdı. Şu anda giren insanların temel amacı o oluyor, böyle bir sektör var ve para kazanmak için girilebilir. Ben bunu yanlış bulmuyorum. Sevdiğin işi yapınca para da kazanmalısın" ifadelerini kullandı.

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"EĞLENMEK İÇİN KULLANIYORDUM"

Para kazanma amacı olmadığı söyleyen 22 yaşındaki Batur "Ben başladığımda dediğim gibi 15 bin takipçili hesaplar vardı. Para kazanma özelliği yoktu. O zaman liseli bir gencin de para kazanmak değildir amacı… Ailesinde harçlık alan bir gençtim ben. Orayı eğlenmek için kullanıyordum. Aslında çok fazla arkadaşım yoktu ilk okulda lisede! Orada kendime yeni arkadaşlar edinmeye zorluyordum. İlk arkadaşım, yıllardır en yakın arkadaşım diyebileceğim insanı orada tanıdım" diye konuştu.

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Ünlü YouTuber, ‘Asosyal miydiniz?’ sorusuna; "Bilmiyorum, istiyorsun ama olmuyordu. O zamanlar en büyük isteğim ‘iyi bir arkadaş grubum olsun onlarla zaman geçireyim eğleneyim’di. Küçükken dış görünüşümü beğenmiyordum tabii bunlar eskide kaldı. Şu anda büyük sıkıntılarım var ama o zamanki sıkıntılarım gibi değil farklı versiyonları. Bu işi yapanların üzerinde birazcık baskı var" yanıtını verdi.

Korktuğunu söyleyen Enes Batur, "Başarısız olmaktan korkuyorum, beni seven insanları hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Ben kendime güvenen bir insanım, 99 kez hata yapsam da yüzüncüyü denerim. Bu yüzden başarısız olacağımı düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

'BABAM BORDO BERELİYDİ'

Ailesinden de bahseden genç isim, "Ailem memur. Ankara’da doğdum üç yıl Erzurum’da yaşadım daha sonra Antalya’ya geçtik. Antalya’dan da İstanbul’a geldim tek başıma. Babam bordo bereliydi. Özel kuvvetlerdeydi, annem de hemşire.. Babam şu an emekli… Disiplinli bir çocukluğum oldu" dedi.

Arkadaşlıklarından da bahseden Batur, "Çevremde yeni arkadaş edinmek benim için artık çok zor. Ben bir insanla konuşmaya başladığım zaman diyalog belli bir süre sonra benden bir konuda yardıma geliyor. Ya da ‘bu ünlü bir insan ben bununla arkadaş olamam’ diye bakıyorlar. Bulunduğum konumdan dolayı..." diye konuştu.

"SOSYETE TAYFASINI SEVMİYORUM"

"Sosyete tayfasını sevmiyorum, onlara iş yapmayı da sevmiyorum" diyen Enes Batur, "Ben daha samimiyetten yanayım. İki yıllık İstanbul tecrübem içerisinde çok fazla içlerinde bulundum ve gerçekten nefret ettiğim kanısına vardım sosyetik insanlardan. Sosyetik derken ‘Acun Ilıcalı’dan Ali Koç’tan bahsetmiyorum’ bizim sektörde bu işi yapan sosyal medyada olan kesimden bahsediyorum. Çıkar için arkadaşlık kuran insanlardan bahsediyorum, onlardan nefret ediyorum" diyerek sözlerine devam etti.

"KİMSE BEĞENSİN DİYE BİR ŞEY ALMIYORUM"

Çok para kazanıp kazanmadığını konusuna da değinen Batur, "Onların benim işlerimi sevmemesi çok önemli değil. Parası olmayıp da parası çok fazlaymış gibi takılan insanlardan bahsediyorum. Parasızlar falan demiyorum, paranın bir değeri yok ama onun için canını verebilecek insanlar var… Ben istediğim şeyleri alabilecek kadar para kazanıyorum. Başkaları beğensin diye bir şey almıyorum kendi hoşuma gidecek şeyleri alıyorum" dedi.

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Armağan Çağlayan Enes Batur
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