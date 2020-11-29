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Enes Batur'dan Nisa-Barış öpüşmesiyle ilgili açıklama! 'Büyütülecek bir şey yok'

29.11.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Enes Batur'dan Nisa-Barış öpüşmesiyle ilgili açıklama! 'Büyütülecek bir şey yok'

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın öpüşme videosu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Barış ve Nisa'nın bir an olsun yanından ayrılmadığı Enes Batur sızan görüntülerle ilgili konuştu.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın uzun süredir sevgili olduğu iddiası gündemdeydi. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ise her fırsatta bu durumu yalanlıyor ve "Biz kardeşiz" diyordu. Ancak geçtiğimiz gün Nisa ve Barış'ın öpüştüğü video sızdırıldı.

İkili açıklama yaparak arkadaş sandıkları ve güvendikleri birinden kazık yediklerini söyledi. Öpüşmenin olduğu yerin Enes Batur'un evi olduğu ve videoyu ise kimin sızdırdığı merak konusu oldu.

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Nisa ve Barış'ın sıklıkla Enes Batur ile vakit geçirdiği biliniyor. Herkes Enes Batur'un ne açıklama yapacağını merak ederken Batur kısa bir video çekerek bu yaşanan olayı eleştirdi. Enes Batur açıklamasında "Paylaşılan video için üzüldüm. İnsanların özel hayatı böyle paylaşılmamalı. Umarım paylaşan kişi gereken cezayı alır. Fazla büyütülecek bir şey yok" dedi.

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